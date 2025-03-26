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親遞企畫書 …趙露思病癒後首上綜藝 「零酬勞」帶「兒子」做公益

娛樂新聞組／即時報導
趙露思親自寫「小小的勇氣」企畫書。(取材自微博)
趙露思親自寫「小小的勇氣」企畫書。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思去年年底病倒送醫，後證實罹患憂鬱症失語症、焦慮症等，全面停工休養，直到今年1月底才漸漸復出。近日，她投身公益真人秀「小小的勇氣」，據先導片內容顯示，趙露思零片酬加盟是希望重拾勇氣和快樂，不少網友看了紛紛留言支持趙露思，「從被治癒到治癒他人」。

「小小的勇氣」以「勇氣挑戰」為核心主題，打破了傳統綜藝節目的模式。先導篇日前播出，當趙露思談及自己生病時表示，「對喜愛自己的人想說的話太多了，謝謝吧」，並提到，自己的人生關鍵詞是信仰、勇氣以及工作。希望透過此次旅程，來讓「自我」變得更完整，讓自己覺得有存在感、有意義。

節目中，趙露思走進四川省甘孜藏族自治州雅江縣的鄉村，和留守兒童同吃同住，打成一片，沒有一點明星的架子，也積極參與村民的日常勞動，體驗田間農事和鄉村傳統手工藝製作。

值得一提的是，「小小的勇氣」是趙露思親自寫企畫書給芒果TV，表示想做這個節目，並且「零片酬」上節目。為了真實呈現鄉村生活，趙露思罕見全程素顏，連眉毛也沒有修畫，在鏡頭前以「無眉娘」狀態示人。

節目中，趙露思找來曾在「許我耀眼」演出她兒子的童星傅鉑涵，一起上山與偏鄉孩童互動。傅鉑涵一開始不知情還反問趙露思「妳不是要帶我去拍戲吧」，趙露思則尷尬地笑說，「我應該拍不了戲」，意外透露遲遲無法復拍「戀人」的原因。

趙露思熱心做公益，引起不少網友叫好，大讚她「人美心善」、「從被治癒到治癒他人」。

趙露思 失語症 憂鬱症

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