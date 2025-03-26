「眼淚女王」金智媛絕美演繹寶格麗金蛇 休閒搭機也時尚
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今年適逢農曆蛇年，以蛇為靈感的Serpenti系列是羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典傑作，自1948 年問世以來，一直以千變萬化的形式展現靈蛇的蜿蜒魅力，是智慧、力量、守護的永恆象徵，也是寶格麗的獨特標誌。以「眼淚女王」爆紅的南韓品牌大使金智媛至香港北京道一號旗艦店舉行特別活動，演繹一系列Serpenti珠寶作品，展現Serpenti生生不息的迷人蛻變。
寶格麗的首件Serpenti創作是一款環繞手腕的優雅珠寶腕表，後來才陸續擴展到珠寶、皮件和配飾。最初的Serpenti珠寶設計著重意象化，連接蛇身的部分以巧妙的Tubogas（煤氣管）工藝所製成，其柔性管狀貴金屬鍊帶設計靈感源自於工業，全程無需焊接；後來，Serpenti從具像造型演變到過去幾十年的幾何和簡潔，金智媛所配戴的Serpenti Viper以靈活的模塊結構將蛇鱗小心翼翼地交接在一起並逐個嵌入，宛如捲繞蛇形的盔甲輕貼於身上，摩登中更顯洗鍊中性。
而寶格麗Serpenti腕表則糅合義式優雅美學及瑞士製表技術。Serpenti Seduttori採用蛇首的經典水滴形表殼，搭配詮釋蛇鱗六角形圖案、柔軟蜿蜒的表鍊；以義大利文中「麥穗」一詞命名的Serpenti Spiga腕表，環繞式表鍊鐫刻麥稈花紋，並鑲有閃爍鑽石；Serpenti Tubogas腕表傳承原創款的管狀風格的工業美學和巧妙工藝；Serpenti Pallini腕表則以無數小金珠及鑽石裝飾表鍊上的蛇鱗，體現品牌精彩多元的想像。
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