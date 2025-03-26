「眼淚女王」金智媛絕美演繹寶格麗金蛇 休閒搭機也時尚

金智媛配戴SERPENTI系列珠寶出席香港品牌活動。圖／寶格麗提供

今年適逢農曆蛇年，以蛇為靈感的Serpenti系列是羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典傑作，自1948 年問世以來，一直以千變萬化的形式展現靈蛇的蜿蜒魅力，是智慧、力量、守護的永恆象徵，也是寶格麗的獨特標誌。以「眼淚女王」爆紅的南韓 品牌大使金智媛至香港 北京道一號旗艦店舉行特別活動，演繹一系列Serpenti珠寶作品，展現Serpenti生生不息的迷人蛻變。

寶格麗的首件Serpenti創作是一款環繞手腕的優雅珠寶腕表，後來才陸續擴展到珠寶、皮件和配飾。最初的Serpenti珠寶設計著重意象化，連接蛇身的部分以巧妙的Tubogas（煤氣管）工藝所製成，其柔性管狀貴金屬鍊帶設計靈感源自於工業，全程無需焊接；後來，Serpenti從具像造型演變到過去幾十年的幾何和簡潔，金智媛所配戴的Serpenti Viper以靈活的模塊結構將蛇鱗小心翼翼地交接在一起並逐個嵌入，宛如捲繞蛇形的盔甲輕貼於身上，摩登中更顯洗鍊中性。