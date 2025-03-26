金賽綸紐約老公 證實她曾自殘 與前男友「交往6年」

已故女星金賽綸。(圖／摘自nocutnews)

韓已故女星金賽綸 遺屬今（26）日透過委任律師表示，明天將帶證據開記者會，證明金秀賢 確實和金賽綸交往了6年，且是在女方未成年就開始。今晚金賽綸的紐約老公接受自媒體「橫豎研究所」電訪，除了否認自己有家暴，更透露金賽綸曾有一位交往6年的男友，並表示她曾在他面前自殘。

金賽綸的丈夫對於家暴指控，喊冤表示：「如果真的有像他們所說的施暴或持刀傷人、這些都是在美國發生的話，那在當地屬於重罪。雅琳（金賽綸改名後）總是專程來美國看我。從常識判斷，有誰會特地跑到美國去見一個打自己的人呢？這種荒謬的說法，我本來是不想理會的。」

日前金賽綸前男友出示她脖子上的傷痕照片，聲稱是被家暴的證據。對此，「橫豎研究所」稱和律師看過後認為極有可能是自殘的傷痕，並問金賽綸老公有無看過她自殘，金賽綸老公說：「她在我面前並沒有特別嚴重的自殘行為，但確實偶爾能看到她身上有不少傷痕。有一次，我們在吃飯時，她突然很用力抓自己的手臂。我嚇到問她為什麼這樣做，她只是說，那是憂鬱症 引起的，就像打噴嚏一樣，隨時都可能發作，她自己也無法解釋原因。」

關於金秀賢的相關問題，他表示：「對我來說，金秀賢只是她的前男友，她沒跟我詳細談過，只是簡單提到她曾與一位交往6年的男友分手了。」被問及是否認為金賽綸的憂鬱症與金秀賢有關時，他回應道：「我們交往的時間很短，我不敢妄下斷言。」