黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 近日在社交平台曬了一張劇組聚餐照，沒想到，照片中竟然出現了「十個黃曉明和五個趙麗穎 」，不少網友看了一頭霧水，卻也忍不住笑讚黃曉明，「這創意和腦洞，不去拍喜劇片都可惜了」。

黃曉明分享聚餐照時不忘配文，「今天劇組十五個演員聚餐啦！好開心～」，還有一個鼓掌的表情包，但仔細一看，怎麼聚餐的15個人全部都是黃曉明和趙麗穎，數一數包括十個黃曉明和五個趙麗穎。事後，黃曉明解釋稱，「大家拍完合影後在群組裡說要把照片修一下，結果他們就把合影都修成了我和麗穎的頭，讓大家猜都有哪些演員」。

從照片中可以看到，眾人圍坐在一張擺滿豐盛菜肴的大圓桌旁，氣氛十分融洽。經過特殊處理後的「明穎」組合臉開心比出剪刀手手勢勢，表情愉悅，毫無違和感。

網友看了紛紛表示，「這P圖太有才，瞬間讓人眼前一亮」、「真的要被笑死了」、「差點沒認出來，還以為真的只有黃曉明和趙麗穎」、「大家猜猜哪一個是真的」、「劇組也太皮了吧」。

據悉，黃曉明與趙麗穎近期正忙著拍攝新劇「造城者」，該劇改編自朱曉軍的小說「中國農民城」，講述李秋萍（趙麗穎飾）與陳德誠（黃曉明飾）兩名公務員，在改革開放初期的平海縣，秉持 「人民城市人民建」 的理念，巧妙抓住改革開放的機遇，帶領農民建造出一座現代化城市的奮鬥歷程。

其實，黃曉明與趙麗穎不是第一次合作了，兩人曾在綜藝「中餐廳」碰頭，私底下早已私交甚篤，連李冰冰 都曾拉著趙麗穎的手問黃曉明「有沒有好好照顧她」，黃曉明則回應這種話不必多說。