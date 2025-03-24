我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

38歲男星驚爆罹睪丸癌 消失2個月化療「我像個白痴」

上周剛向股東道歉 三星執行長韓宗熙心臟病發驟逝

「狂飆」暴紅男星張頌文「把粉絲信丟出車窗」… 網轟：演都不演了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張頌文被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外。(取材自微博)
張頌文被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外。(取材自微博)

大陸男演員張頌文2023年以電視劇「狂飆」中的黑老大高啟強暴紅，一向給人謙遜有禮印象的他，去年底突遭女星姜塵影射家暴、出軌等醜聞， 一度引發軒然大波，近日他又被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外，影片引發外界譁然。

從網上瘋傳影片可見，當時張頌文正準備搭乘保母車離開，接著有女粉絲將手中的信封放進車內，隔不到5秒鐘，這個信封便被丟出車窗外，過程全都被拍下。「張頌文把粉絲的信扔出車窗」瞬間登上熱搜。

對此，不少網友熱議，「主要是這個行為和他以前表現出來的人設不符」、「除非這信有毒，要不我不理解他的行為」、「下次往裡面扔金條試試，就不會被扔出來了」、「演都不演了，人品差沒擔當」、「這麼重的信一看就知道不只是一個粉絲的信，很多家粉絲都會派一個代表，把信集合統一給」。

不過，也有網友替張頌文緩頰，稱這名女粉絲其實是私生飯，第一天尾隨張頌文到車庫附近並將摺好的白花丟進去車內，導致第二天張頌文丟信事件。還有人說，「隨便往人家車窗裡丟東西誰不害怕，那麼重那麼大一個東西看著也不像信，誰知道萬一塞了什麼東西」、「粉絲這樣真的好煩啊！有種道德綁架的感覺」。

對此，劇組工作人員楊濤出面為張頌文打抱不平，解釋當時袋子剛好被丟到張頌文身上，而且分量有點重，當他緊張地要上前確認狀況時，袋子就從車內被丟了出來，此舉是基於安全考量，但事後他們還是統一收取了信件。

工作人員並強調，張頌文私下對粉絲非常好，「本不想說什麼，但看著網上罵什麼的都有，心理有一股無名的火」，所以出面還原現場狀況。

張頌文被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外。(取材自微博)
張頌文被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外。(取材自微博)

張頌文 姜塵

上一則

38歲男星驚爆罹睪丸癌 消失2個月化療「我像個白痴」

下一則

金秀賢丟6大代言 名錶悄切割

延伸閱讀

中國發表台灣問題幹部讀本 國台辦宋濤：祖國必然統一

中國發表台灣問題幹部讀本 國台辦宋濤：祖國必然統一
柳演錫爆約482萬美元逃漏稅 韓星頻陷人設崩塌魔咒

柳演錫爆約482萬美元逃漏稅 韓星頻陷人設崩塌魔咒
宋濤：反分裂法清晰劃出以非和平方式制止台獨的紅線

宋濤：反分裂法清晰劃出以非和平方式制止台獨的紅線
新能源車車門像盲盒「能統一嗎？」 何小鵬：研發更好開把手

新能源車車門像盲盒「能統一嗎？」 何小鵬：研發更好開把手

熱門新聞

「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈

4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈