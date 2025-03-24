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林心如製作大膽性愛台劇 揪他「床上談愛」情慾戲亮了

記者陳慧貞／即時報導
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張軒睿(左起)、莫允雯、程予希及李程彬攜手主演林心如新劇「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供
張軒睿(左起)、莫允雯、程予希及李程彬攜手主演林心如新劇「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供

林心如與導演許富翔繼「16個夏天」後時隔11年再度攜手，打造原創劇集「有愛我們床上談」，該劇集結程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等實力派演員，共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇。雙方暌違多年再合作，導演許富翔接到邀約十分開心，但看完劇本的第一個念頭是「為什麼找我？」

再度擔任製作人，林心如表示，相較於過去作品，「有愛我們床上談」在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她而言，是首度嘗試，在尋找演員過程也是一大挑戰，邀來「16個夏天」導演許富翔合作，希望透過另一個視角探討愛情的甜美、曖昧、激情、矛盾與選擇，她說：「應該會很有趣。」

該劇題材突破傳統，主角們將有不少情感與激情交織的場面，情慾戲是一大亮點。導演許富翔在接到邀約時，一度覺得「為什麼找我？」之後才得知製作人希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣，被問新劇中有不少親密戲，最大挑戰是什麼？ 他笑說：「最大的挑戰就是我沒拍過！」認為若單純聚焦「動作戲」，跳過也無所謂，既然要拍給觀眾看，每一場戲都該有意義的存在，他說：「就是透過理性分析，去做一個很不理性的表現。」如何讓觀眾理解這部戲，成為導演的一大課題。

林心如製作新戲，首度挑戰大膽題材「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供
林心如製作新戲，首度挑戰大膽題材「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供
導演許富翔執導林心如製作新戲「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供
導演許富翔執導林心如製作新戲「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供

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