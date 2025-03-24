林心如製作大膽性愛台劇 揪他「床上談愛」情慾戲亮了

張軒睿(左起)、莫允雯、程予希及李程彬攜手主演林心如新劇「有愛我們床上談」。圖／TVBS提供

林心如 與導演許富翔繼「16個夏天」後時隔11年再度攜手，打造原創劇集「有愛我們床上談」，該劇集結程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等實力派演員，共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇。雙方暌違多年再合作，導演許富翔接到邀約十分開心，但看完劇本的第一個念頭是「為什麼找我？」

再度擔任製作人，林心如表示，相較於過去作品，「有愛我們床上談」在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她而言，是首度嘗試，在尋找演員過程也是一大挑戰，邀來「16個夏天」導演許富翔合作，希望透過另一個視角探討愛情的甜美、曖昧、激情、矛盾與選擇，她說：「應該會很有趣。」