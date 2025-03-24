「不想錯過她生命中的每一刻」蕭敬騰甜認婚後驚人變化

蕭敬騰(右)跟老婆Summer很常說走就走，相當享受旅行。記者沈昱嘉／攝影

蕭敬騰 （老蕭）跟老婆Summer（林有慧）結婚將近2年，24日出席精品活動分享婚後最大變化，Summer說現在很常說走就走，享受旅行樂趣，老蕭直言：「以前我不愛出門，因為工作忙碌、飛行時間又長，現在很愛旅行。」台南、宜蘭、台中都是夫婦的後花園，老蕭放閃稱「我不想錯過她生命中的每一刻」。

不只喜歡在台旅行，小兩口前陣子跟友人前往沖繩放鬆，Summer表示人對了，地點就對了，至於後續蜜月安排？他們表示沒有規劃，反正就是跟朋友一起，法國、義大利 、英國都可以去吃吃喝喝。

老蕭30日迎來38歲生日，當天會跟粉絲相聚，前一天在澳門 舉辦「野生」巡演，有無機會唱進大巨蛋？他說大巨蛋誰都想唱，Summer幫忙補充：「今年不太可能，場地都要提前預訂，不管大巨蛋、小巨蛋，現在有舞台就好。」

兩人的好友方大同上月病逝，Summer說在方大同病逝前幾天，彼此仍有聯繫，「他說再休息一會兒，明年可以，所以看到新聞是以為是假消息，至今仍無法相信」，正因為不可控的事情太多，唯一能做的就是照顧好自己；老蕭則不捨地說方大同很貼心，但這種體貼又讓他感到生氣，自責無法提供任何幫助。