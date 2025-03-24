全球都在看…金秀賢搭這航班抵台？主辦方14字揭最新進度

韓星金秀賢形象跌落谷底。圖／本報資料照片

金秀賢 被YT頻道「橫豎研究所」緊咬是間接害死金賽綸 的兇手，接連多張照片曝光，致使形象跌落谷底。他的公司多次對外發表聲明，但金秀賢本人持續神隱，按計畫他應於30日在高雄出席見面會、擔任2025「7-ELEVEN 高雄櫻花季」壓軸嘉賓，目前行程有否變化？主辦單位有所回應。

金秀賢見面會於30日晚上7點開始，接著於9點20分登上櫻花季舞台，韓媒「sports.khan」先前報導他30日當天下午會從仁川國際機場出發，飛往高雄小港機場。預計在台停留1天，4月1日上午搭機返回首爾。若按常規推測，他不會搭乘廉價航空 ，有機會搭乘30日上午華航CI165出發，預計下午2點5分降落高雄，將會是他捲入風波後首度在全球面前露面。

目前他的代言品牌、MBC節目「Good Day」紛紛切割，Disney+新劇「山寨人生」也宣布暫停作業，櫻花季成為他少數尚未暫停的工作，也有一大票鐵粉等著他來台，曾傳警方編排「金秀賢勤務」，警方指，已規畫4、50名警力，「為活動，並非單純為金秀賢個人」，若主辦方提需求，才會視情況增派警力。

對於金秀賢是否來台參加櫻花季？主辦單位表示：「計畫不變照常演出，來台時間未定。」