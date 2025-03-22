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自稱「換了一個新老公」… 孫儷發文打錯字 網笑：鄧超嚇暈了

娛樂新聞組／即時報導
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鄧超被網友打趣，「你知道自己要被休了嗎」。(取材自微博)
鄧超被網友打趣，「你知道自己要被休了嗎」。(取材自微博)

大陸藝人孫儷鄧超堪稱演藝圈「模範夫妻檔」，兩人育有一子一女，婚後從沒傳過緋聞，更不時在微博分享家庭生活，隔空互動，相當甜蜜。近日，孫儷發了一個訊息給經紀人郭思，竟寫到「我找了一個新的老公…」，讓經紀人當場驚呆。

孫儷微博發文表示，「我給郭思（經紀人）發的微信，把她嚇了一跳，我自己發出去後也嚇了一跳。我是想說老師的，然後手速太快······就」。並隨文附上她和經紀人的兩張聊天截圖。第一張圖片中，孫儷跟郭思說，「我找了一個新的老公，想改變一下風格。」第二張圖片，她趕緊將「老公」 更正為「老師」。

相關截圖傳出後，讓不少網友笑翻了，紛紛打趣，「孫儷女士你要笑死我了」、「幽默是一種天賦」、「鄧超應該嚇暈了」、「該換就換吧」，還有人直接喊話鄧超，「你知道自己要被休了嗎」、「你變前任了」、「好想看看你的表情」。

據悉，鄧超和孫儷2005年合作電視劇「幸福像花兒一樣」因戲生情，兩人2010年登記、2011年舉行婚禮，婚後育有13歲的兒子「等等」和10歲的女兒「小花」，一家四口幸福和樂。

去年，適逢孫儷夫妻結婚15周年紀念日，恰巧也是鄧超的46歲生日，孫儷特地在微博曬出一家4口在海邊雀躍的照片，還秀出一段夫妻倆的熱舞，閃瞎眾人。

孫儷發訊息給經紀人，竟寫到「我找了一個新的老公」。(取材自微博)
孫儷發訊息給經紀人，竟寫到「我找了一個新的老公」。(取材自微博)

孫儷 鄧超 微博

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