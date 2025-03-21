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「聽海湧」入圍國際獎 導演：勇敢說出台灣人的故事

記者趙大智／即時報導
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黃冠智（左）和施名帥主演公視新創電影「愛作歹」。圖／公視提供
黃冠智（左）和施名帥主演公視新創電影「愛作歹」。圖／公視提供

台灣公廣集團（以下簡稱公廣集團）於國際影壇再傳捷報，多部作品在2025年加拿大班芙電視節洛磯獎（Rockie Awards）及美國紐約電視獎（New York Festivals - TV & Film Awards）中獲重要提名，展現台灣影視創作的豐沛能量與多元題材。

台灣公共電視在本屆國際影展中表現亮眼，朱平導演公視新創電影「愛作歹」成為本屆洛磯獎唯一一部入圍長片類（Feature Length Film）的台灣作品。另外也有4部作品入圍紐約電視獎。

洛磯獎被譽為「電視界的奧林匹克競賽」，黃冠智與施名帥主演的「愛作歹」，後續將與韓國備受關注年輕一代演員陳俊翔、南多凜主演的KBS特別劇「史官議論（The History of Us）」以及其他3部美國長片共同角逐獎項。

朱平獲知入圍消息後欣喜表示：「很榮幸能夠入圍加拿大班芙電視節洛磯獎，感謝台灣公共電視台看見我創作中的那一點可能。公視在台灣長期支持年輕創作者，若沒有他們的支持，我不可能有機會走到這裡。謝謝所有演員、幕後團隊的付出，很開心我們的電影能被世界看見。」

在美國紐約電視獎方面，公視戲劇「聽海湧」入圍「特別戲劇節目類（ENTERTAINMENT SPECIAL: DRAMA SPECIAL）獎項，代表台灣戲劇在國際舞台上爭光。該劇描繪二戰時期被日本徵召至北婆羅洲的台灣青年，在替日軍監看盟軍戰俘的過程中，捲入一場冷血屠殺的故事。

「聽海湧」導演兼製作人孫介珩分享心情表示，入圍紐約電視獎讓他憶及和編劇蔡雨氛美國當地學習電影的時光，他說：「很開心這個臺灣人的二戰故事可以在這裡被看到，希望這個訊息也可以讓我們繼續更勇敢地說出更多臺灣人自己的故事。」

另一部備受矚目的公視學生劇展 「美味的舌頭」係心理驚悚短片，導演鄭憶臻表示希望藉此闡述「對他人的惡意會回到自己身上」的意念。融合網路時代人際情感與因果論，題材特殊且美術特效超越學生作品水準，也順利入圍紐約電視獎「學生影片類」（STUDENT: STUDENT FILM）。

此外，曾奪下紐約電視獎的公視旗艦藝文紀錄片「藝術很有事」，今年以「臨暗．漂流—沈昭良的攝影長篇」第3度入圍，於「人物傳記紀錄片類組」（DOCUMENTARY: BIOGRAPHY/PROFILES）與各國作品同台校勁。

製作人徐蘊康表示：「『臨暗．漂流—沈昭良的攝影長篇』爬梳攝影家沈昭良在台灣、日本長達30年的創作，了解其作品與土地、人民的深刻關連。很高興攝影家所拍攝、具有『亞洲的混沌與美麗』特質的影像，能被影展看見。感謝沈老師的信任，以及夥伴廖敬堯共同完成這支影片。」

公視新聞部導演柯金源長達40年的時間，對台灣恆春半島海洋環境變遷的觀察與記錄，創作「我們的島：海洋‧恆春」也入圍紐約電視獎「環境生態紀錄片類 (DOCUMENTARY: ENVIRONMENT & ECOLOGY)」。柯金源說「從第一次潛入海中，感受恆春半島的海洋魅力，轉眼間，已過了40年」，也提到「我們，是否至少該為這一段美妙的際遇，做點什麼？」。

公廣集團其他成員在本屆紐約電視獎也大有斬獲，TaiwanPlus有5項入圍。客家電視台以「吉日良辰客家封」– 九降風吹（柯朝章）入圍「技術類 – 燈光設計獎 (Craft Program: Lighting Design/Direction)」；「客人主人」（杜篤之）入圍「技術類 – 聲音設計獎 (Craft Program: Sound Design)」；以及「唱歌給你聽」（林生祥）入圍「原創音樂獎 (Craft Films/Productions: Original Music)」。

公視台語台（Taigi TV Station） 的「青春咱的夢：流離失所－俄烏戰爭500天」入圍「新聞報導專題：持續追蹤報導類(News Report/Feature: CONTINUING NEWS STORY COVERAGE)」。

公視總經理徐秋華表示，公廣集團這次多部作品在國際影展上入圍，「不僅是對台灣影視製作水準的肯定，也讓更多國際觀眾有機會認識台灣多元的文化與故事，展現台灣在全球媒體產業中的重要性」。

臺灣首部二戰懸疑劇集「聽海湧」導演兼製作人孫介珩指導演員演戲。圖／公視提供
臺灣首部二戰懸疑劇集「聽海湧」導演兼製作人孫介珩指導演員演戲。圖／公視提供

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