黃子佼、王大陸還能復出？寇乃馨曝「演藝圈真正勢力」

黃國倫和寇乃馨要當台灣直屏劇先行者。記者王聰賢/攝影

黃國倫、寇乃馨製作的首部台灣直屏偶像劇「穿越黑暗擁抱你」即將在「Meowshort」平台上線，他們21日出席「劇光前行」首屆短影劇峰會，和戲劇指導王月、王瞳 、于齊薇等人齊聚一堂。寇乃馨有跟上Andy和家寧鬧翻的時事，形容整起風波「非常直屏劇」，團隊人員還打趣邀請Andy親自演出。

說到情侶、夫妻一起工作的財務分配，黃國倫和寇乃馨坦言他們平時都是各出一半，送給對方的禮物另計。寇乃馨說：「我跟黃國倫其實帳分得很清楚，互相送禮是另外的事情，但我們在投資上面，通常都是五五分。」

黃國倫強調他和寇乃馨感情非常好，所以支持寇乃馨投入開發直屏劇，第一部作品就燒了上千萬。他們現場和王瞳也說好，未來可以用互惠的方式合作。至於有沒有機會邀請王大陸 演出？寇乃馨回答相當保守：「他先負起應負的責任，我們歡迎很多優秀的表演者，但我們也會在意他的公眾影響力。」

黃國倫直言：「很多公眾人物可能有發生一些狀況，但如果大眾還想看到他，我覺得他就有機會能夠復出，但如果大眾都不想看到他，那可能就比較困難。」

正巧之前外界揣測黃子佼 密謀復出，背後可能有強大勢力，寇乃馨解答：「演藝圈到底有什麼樣的勢力，我們自己在裡面這麼多年，我覺得其實各位一定也很清楚，就是流量觀眾說了算。有民意就會有流量。」