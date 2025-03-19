「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

由陳都靈、辛雲來主演的古裝電視劇「雁回時」近日空降開播，該劇原著作者和「墨雨雲間」一樣都是千山茶客，講得也都是大女主復仇故事，讓不少觀眾相當期待。但沒想到，首播最大敗筆竟出現在男女主角的身上，陳都靈、辛雲來被吐槽眼神空洞、演技差，尤其辛雲來還因厚唇跟明顯嘴邊肉，被嘲是「古裝醜男」。

「雁回時」講述陳都靈飾演的「莊寒雁」從小被棄養至南方鄉下，因背負兇案嫌疑被迫回京，在宅鬥漩渦中逆襲成「京城第一貴女」的故事。該劇融合權謀、宅鬥、懸疑、重生、復仇等多種元素，劇中男女主將上演複雜的權力紛爭與情感糾葛。

沒想到，「雁回時」播出後，男主角辛雲來被吐槽眼神呆滯，撐不起心機深重的角色，更因厚唇和嘴邊肉被網友嫌棄是「古裝醜男」，還有網友說他撞臉知名網紅「聽泉鑑寶」。

對此，辛雲來回應，「抱歉讓大家見笑了」， 「聽泉鑑寶」直播時發現自己上熱搜，也自嘲「一說到醜就是我唄就我醜唄」。工作室則以「小辛屬於耐看型，希望大家給個機會」作為回應，試圖平息爭議。

揚子晚報報導，辛雲來曾演出「悲傷逆流成河」、「暗戀·橘生淮南」、「與鳳行」等。自帶熱搜體質的他，去年曾因在電視劇「半熟男女」中出演愛吃酸筍的鳳凰男、背叛女友的渣男登上熱搜，被稱為「酸筍哥」。