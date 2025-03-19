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金秀賢神隱10天 月底赴台不變…見面會限18歲成年人

記者林士傑／即時報導
金秀賢頻被爆料，有如箭靶成為全民公敵。圖／摘自IG
金秀賢頻被爆料，有如箭靶成為全民公敵。圖／摘自IG

金秀賢日前認愛已故女星金賽綸，但與其所屬公司Gold Medalist仍接二連三遭到爆料，一夕慘淪全民公敵。他自事件爆發後隱身10天，合作品牌陸續終止合作，目前他仍按計畫會登上2025「7-ELEVEN 高雄櫻花季」30日舞台，見面會中獎名單也已公布。

24歲的金賽綸去年在「淚之女王」熱播時，無預警在社群Po跟金秀賢貼臉親密合照，立即引發轟動，金秀賢經紀公司第一時間出面闢謠，導致金賽綸頻遭攻擊。未料金賽綸上月16日被發現在家中身亡，當天正是金秀賢37歲生日，讓網友直呼毛骨悚然。

在金賽綸身亡近1個月後，YouTube頻道「橫豎研究所」爆料金賽綸2015年、15歲起跟金秀賢交往6年，接連釋出裸體洗碗照、親密合照以及情書，更爆料金秀賢公司寄出存證信函討回7億韓元（約48萬美元）。

面對各種爆料以及指控，金秀賢公司昨發表12頁官方聲明全面否認，並且呼籲外界停止造謠，先前喊話想跟金賽綸母親見面澄清誤會，但金賽綸家屬稱只希望金秀賢與公司能夠道歉，別無他求。金秀賢因為形象重挫，參與的綜藝節目「Good Day」畫面已被刪光，代言品牌陸續切割，像是旗幟、看板等各種宣傳品也從南韓店家下架。

神隱中的他是2025「7-ELEVEN 高雄櫻花季」30日壓軸嘉賓，據悉酬勞超過10萬美金，同天還將舉辦見面會，主辦單位今表示活動正常進行，而活動早公告限定18歲以上參加，7-ELEVEN官網今公布中獎名單，VIP區加一般區共190名幸運兒，不過「鏡週刊」報導他恐無法來台出席活動，若缺席需付3000萬（約91萬美元）違約賠償金，官方注意事項則載明：「參加本抽獎活動所取得之見面會為機會中獎所無償取得，若見面會改期、取消、異動，皆不得請求本公司、承辦單位要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。」

金秀賢 金賽綸 南韓

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