我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅外美公民財產放外國配偶名下可省稅？

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

記者梅衍儂／即時報導
金賽綸(右)1月曾在社群上傳疑似婚紗照。圖／摘自IG
金賽綸(右)1月曾在社群上傳疑似婚紗照。圖／摘自IG

已故南韓女星金賽綸金秀賢的戀情糾紛出現急轉彎！今（19）日YouTube 頻道 「娛樂總統李鎮浩」爆料，金賽綸的遺屬隱瞞真相，就是她曾經結婚，甚至墮胎。

根據韓媒「tvreport」報導，李鎮浩連日被金賽綸遺屬指控逼死她，他今表示受不了不實指控，「我想糾正錯誤的事實關係。今天我要揭露的是家屬隱瞞的真相——那就是金賽綸的婚姻事實」。

金賽綸今年1月在社群突po出多張看似婚紗攝影的照片，並配文寫著 「Marry（結婚）」，當時她的團隊回應稱：「這只是與朋友拍攝的照片，結婚傳聞並非事實。」

今李鎮浩稱「經過確認，她確實結婚了」， 並補充道：「逼不得已，我將公開金賽綸的錄音。」錄音是經紀公司人員 A先生與金賽綸的對話，金賽綸坦承：「不是我上傳的，是男朋友上傳的。」A回：「妳必須跟我說清楚，記者一直打電話問。」

A進一步追問：「跟聖誕節時見過的那個人不是同一個人，怎麼會突然結婚？妳確定結婚了？」金賽綸回：「我本來和前男友分手了，還告訴他我有了新的男朋友。但後來，和現任男友也分手了，本來不打算結婚，但懷孕了。」

A反問：「妳懷孕了？」金賽綸回：「我已經把孩子拿掉了。他用孩子威脅我，才讓我答應結婚。」錄音中她還透露，這位現任男友是透過熟人介紹認識的，是在大企業工作的上班族。

錄音中，金賽綸還談到了自己不用KakaoTalk的原因：「男朋友掌控著我的KakaoTalk和Instagram 帳號，我什麼都做不了，只能使用Telegram和簡訊。」她也解釋照片會上傳的原因：「他不理解為什麼要隱瞞婚事，我們大吵一架，最後才會上傳那張照片。」

她還補充道：「我也沒想到會和這種人結婚。」A問：「妳父母知道這件事嗎？他們同意了嗎？」

她沒有正面回答。她形容男友：「外表看起來很正常，但喝酒後會變得不太一樣……。」

而YouTube頻道「橫豎研究所」 先前主張：「據遺屬所言，金秀賢曾要求金賽綸更換手機、刪除 KakaoTalk，並僅使用Telegram聯繫。」對此，李鎮浩今也反駁：「遺屬如今大肆批評4年前的男友金秀賢，事實上，金賽綸當時與另一名男性結婚，並過著新婚生活。」並指遺屬把金賽綸手機資料都交給「橫豎研究所」，代表其實「橫豎」知道金賽綸結婚這件事。

李鎮浩也回應遺屬「李鎮浩的影片導致金賽綸選擇極端行為」的指控，他表示：「經過查證，（影片釋出）當時金賽綸其實正在美國，與她的丈夫在一起。」

金賽綸被李鎮浩爆料曾結婚、墮胎。圖／摘自IG
金賽綸被李鎮浩爆料曾結婚、墮胎。圖／摘自IG

金賽綸 金秀賢 YouTube

上一則

王祖賢開艾灸館滑手機 一個動作「跟身邊長輩一樣」

下一則

具俊曄被爆即將離開台灣 下一步新動向曝光

延伸閱讀

趙麗穎12年前評價「都教授」神預言金秀賢反差大

趙麗穎12年前評價「都教授」神預言金秀賢反差大
金秀賢再駁逼死金賽綸 疑「家中約會」影片被曝光

金秀賢再駁逼死金賽綸 疑「家中約會」影片被曝光
鄧紫棋與金秀賢拍廣告 網：她曾被「3不」黑過

鄧紫棋與金秀賢拍廣告 網：她曾被「3不」黑過
金秀賢不認 金賽綸手機將「送數位鑑識」找回對話紀錄

金秀賢不認 金賽綸手機將「送數位鑑識」找回對話紀錄

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的
花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它
太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費