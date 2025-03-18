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林心如愛女看「還珠格格」這反應…常問老爸：這次死嗎？

記者趙大智／即時報導
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林心如今聊女兒生活點滴。記者沈昱嘉／攝影
林心如今聊女兒生活點滴。記者沈昱嘉／攝影

林心如今出席家扶基金會「用愛包圍」募款活動，先前她的成名舊作「還珠格格」在Netflix上架，8歲女兒「乖乖」不是太捧場，「看一下下就不想看了」；老公霍建華很多戲下場都是掛掉，日後有新戲，乖乖就會問把拔：「你這次有死掉嗎？」

林心如當年跟霍建華曾合作「地下鐵」，乖乖因為奶奶的關係曾經看過，還因為覺得太可憐而掉淚，嚷著不看了。她承認「自己很多作品都孩童不宜」，等女兒大一點再分享，「現在有很多YT很情色，我都很緊張」，所以只要女兒拿著的iPad 聲音不對，就會警鈴大響。其實林心如老早就掌握好女兒使用網路的時間，時間一到就開不了，連要下載app 都下不了，晚上9點以後就是個「擺飾」。

去年林心如特別為電影「荒野機器人」擔任中文配音，就是希望自己的作品能讓女兒觀看。今天她因為出席家扶記者會，無法出席乖乖的表演活動，就由老公霍建華代表出席，透露同場的家長已都有默契不會放臉書。但其實隨著女兒長大，夫妻倆都希望她能像一般小孩那樣正常出遊。只是每次出去，難免碰上民眾要求合照，乖乖不免疑惑：「為什麼他們要跟你拍照？」她就會回說：「因為媽媽爸爸工作的關係。」

林心如 Netflix

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