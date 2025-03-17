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李小冉參加真人秀「口碑崩塌」 向太：她真的哭了…

娛樂新聞組／即時報導
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李小冉被爆因為節目爭議一度落淚。(取材自微博)
李小冉被爆因為節目爭議一度落淚。(取材自微博)

憑藉電視劇「慶餘年」中蛇蠍「長公主李雲睿」暴紅的大陸女星李小冉，一向氣質清冷、行事低調，不久前，她參加真人秀「一路繁花」，卻被指暴露本性、敗光路人緣。近日，與她一同上節目的向太，在個人社交平台上曬出一段關於「一路繁花」的幕後故事，提到「李小冉因為節目爭議哭了」，引起網友熱議。

「一路繁花」是一檔跨齡旅行生活體驗真人秀，由蔡明、陳嵐（向太）、李小冉、劉曉慶、倪萍、張薔、賀峻霖、牛在擔任繁花團成員。六位擁有豐富人生閱歷和知名度的成功姐姐，攜手兩位青春洋溢的少年搭檔，共同開啟一場奇妙的西行之旅。

不過，李小冉和劉曉慶在節目中發生數次爭執，李小冉遭到網友吐槽「不尊重前輩、素質低落」，溫柔女神形象盡毀，相關話題也屢登熱搜。

近日，向太發影片談到李小冉因為外界的負面評論感到非常委屈，「甚至真的哭了」，還提到，「我覺得她很冤枉，我說人家罵我的，我都看不到，我說你別去看了吧，不要影響自己心情，不要內耗」。這番話讓不少網友感受到向太的關心與理解。但也有網友表示，「都過去了，就別再提了」。

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