傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」雖然已經大結局，但相關話題仍未退燒，尤其是男女主角白敬亭、章若楠 疑似「假戲真做」更是傳得沸沸揚揚。近日，白敬亭突然上傳一段北京下雪的短片，卻隨即秒刪。有網友聯想到章若楠在劇中的小名是「霜降」，白敬亭此舉是否在跟章若楠示愛？

同名人氣小說改編的「難哄」背負趙露思 、陳哲遠姐妹劇「偷偷藏不住」的壓力，在開播後負評不斷，包括主角人設、演員選角、劇情改編、性騷 情節，都惹來觀眾批評不斷。但白敬亭、章若楠憑藉生動演技、超強默契重新賦予桑延、溫以凡「新靈魂」，才漸漸翻轉口碑，目前流量已飆破13億。

白敬亭、章若楠在戲裡甜蜜相戀，戲外也傳出「隔空穿情侶裝、曖昧發文」等假戲真做行徑，連白敬亭緋聞女友宋軼也被驚動，急忙做出種種動作「宣示主權」。

近日，白敬亭突然上傳了一段北京下雪的浪漫短片，雖然即刻秒刪，而他刪除的動機讓不少網友議論紛紛，「難道是女朋友吃醋了」。

看過「難哄」的觀眾都知道，章若楠飾演的溫以凡，小名正是「霜降」，因此有人懷疑白敬亭此舉是在「向章若楠曬恩愛」，種種揣測讓網友沸騰了，更有不少粉絲敲碗兩人二搭。而網上最近傳出有一部講述破鏡重圓故事的都市愛情劇「軌跡」，已和白敬亭、章若楠接洽，但未獲證實。