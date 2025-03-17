我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人商戶支票遭竄改險失13萬 銀行員工看破一可疑處

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

娛樂新聞組／即時報導
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」雖然已經大結局，但相關話題仍未退燒，尤其是男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」更是傳得沸沸揚揚。近日，白敬亭突然上傳一段北京下雪的短片，卻隨即秒刪。有網友聯想到章若楠在劇中的小名是「霜降」，白敬亭此舉是否在跟章若楠示愛？

同名人氣小說改編的「難哄」背負趙露思、陳哲遠姐妹劇「偷偷藏不住」的壓力，在開播後負評不斷，包括主角人設、演員選角、劇情改編、性騷情節，都惹來觀眾批評不斷。但白敬亭、章若楠憑藉生動演技、超強默契重新賦予桑延、溫以凡「新靈魂」，才漸漸翻轉口碑，目前流量已飆破13億。

白敬亭、章若楠在戲裡甜蜜相戀，戲外也傳出「隔空穿情侶裝、曖昧發文」等假戲真做行徑，連白敬亭緋聞女友宋軼也被驚動，急忙做出種種動作「宣示主權」。

近日，白敬亭突然上傳了一段北京下雪的浪漫短片，雖然即刻秒刪，而他刪除的動機讓不少網友議論紛紛，「難道是女朋友吃醋了」。

看過「難哄」的觀眾都知道，章若楠飾演的溫以凡，小名正是「霜降」，因此有人懷疑白敬亭此舉是在「向章若楠曬恩愛」，種種揣測讓網友沸騰了，更有不少粉絲敲碗兩人二搭。而網上最近傳出有一部講述破鏡重圓故事的都市愛情劇「軌跡」，已和白敬亭、章若楠接洽，但未獲證實。

章若楠 趙露思 性騷

上一則

首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女

延伸閱讀

照片中家具一樣 白敬亭、宋軼「同居」線索被抓包

照片中家具一樣 白敬亭、宋軼「同居」線索被抓包
林心如巴黎看秀同框小鮮肉 「難哄」章若楠也現身

林心如巴黎看秀同框小鮮肉 「難哄」章若楠也現身
才甜沒多久…「難哄」開虐白敬亭 網轟導演魔改劇情

才甜沒多久…「難哄」開虐白敬亭 網轟導演魔改劇情
才甜沒多久就開虐… 「難哄」預告曝光 網怒轟導演「魔改劇情」

才甜沒多久就開虐… 「難哄」預告曝光 網怒轟導演「魔改劇情」

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　