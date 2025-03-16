3.5萬粉塞滿台北大巨蛋 太妍榮登「韓星第一」

太妍成功完成大巨蛋開唱的創舉。圖／讀者提供

韓團「少女時代」隊長太妍16日站上台北大巨蛋，舉辦個人全新巡迴演唱會「The TENSE」。她成為首位在大巨蛋開唱的韓星，票房號召力格外驚人，近3.5萬張門票全數售罄，連太妍看到座無虛席的場面都忍不住讚嘆：「謝謝你們把這裡坐滿，這裡真的是太漂亮了。」

太妍素有「精靈女王」封號，今她化身桂冠女神，以「Fabulous」揭開序幕，接著獻唱「I」、「Letter To Myself」，嘹亮的嗓音迴盪在大巨蛋中，和粉絲們的應援聲交錯。太妍感動道：「我等這一天等很久了，能夠在這麼大的場地演唱，而且你們真的把這裡都坐滿了。」

雖然距離上次訪台僅相隔7個月，但太妍沒忘記用中文向粉絲打招呼：「大家好，好久不見。」她時隔快2年再開巡演，海外第一站就獻給台北，加上2025年是她單飛出道第10周年，能夠站上台北大巨蛋，意義格外不同。

聽到3.5萬名粉絲齊聲呼喚，太妍笑說：「我被現在的氣氛壓制住了，我沒辦法講任何話。」她用中文致謝，看到台灣粉絲祭出拿手的排字應援，她再次驚呼：「原來有這個東西喔！哇我看到囉！非常謝謝你們，這個有人在拍吧？今天在這麼大的場地演出，真的非常幸福、非常開心，台灣最棒。」

而夠大的場地和舞台也給足太妍發揮空間，她在演唱「INVU」時，一雙巨型黑色翅膀從天而降，象徵女神黑化成惡魔，視覺水準呈現完全不輸給聽覺。