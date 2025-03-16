我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特提醒投資人：沒股價腰斬準備就別進場

時報廣場1男被潑液體點火 上身嚴重灼傷

3.5萬粉塞滿台北大巨蛋 太妍榮登「韓星第一」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太妍成功完成大巨蛋開唱的創舉。圖／讀者提供
太妍成功完成大巨蛋開唱的創舉。圖／讀者提供

韓團「少女時代」隊長太妍16日站上台北大巨蛋，舉辦個人全新巡迴演唱會「The TENSE」。她成為首位在大巨蛋開唱的韓星，票房號召力格外驚人，近3.5萬張門票全數售罄，連太妍看到座無虛席的場面都忍不住讚嘆：「謝謝你們把這裡坐滿，這裡真的是太漂亮了。」

太妍素有「精靈女王」封號，今她化身桂冠女神，以「Fabulous」揭開序幕，接著獻唱「I」、「Letter To Myself」，嘹亮的嗓音迴盪在大巨蛋中，和粉絲們的應援聲交錯。太妍感動道：「我等這一天等很久了，能夠在這麼大的場地演唱，而且你們真的把這裡都坐滿了。」

雖然距離上次訪台僅相隔7個月，但太妍沒忘記用中文向粉絲打招呼：「大家好，好久不見。」她時隔快2年再開巡演，海外第一站就獻給台北，加上2025年是她單飛出道第10周年，能夠站上台北大巨蛋，意義格外不同。

聽到3.5萬名粉絲齊聲呼喚，太妍笑說：「我被現在的氣氛壓制住了，我沒辦法講任何話。」她用中文致謝，看到台灣粉絲祭出拿手的排字應援，她再次驚呼：「原來有這個東西喔！哇我看到囉！非常謝謝你們，這個有人在拍吧？今天在這麼大的場地演出，真的非常幸福、非常開心，台灣最棒。」

而夠大的場地和舞台也給足太妍發揮空間，她在演唱「INVU」時，一雙巨型黑色翅膀從天而降，象徵女神黑化成惡魔，視覺水準呈現完全不輸給聽覺。

為了款待貴客，主辦單位遠雄創藝在後台休息室安排了咖啡車、珍珠奶茶以及西瓜與草莓口味的雪花冰，還有牛肉麵攤隨時可以現煮上桌。為了在紀念大巨蛋開唱，主辦另特製了太妍最愛的「9號」球衣，送給太妍做為演出伴手禮。

太妍化身桂冠女神空降大巨蛋。圖／讀者提供
太妍化身桂冠女神空降大巨蛋。圖／讀者提供
太妍開心跟粉絲一起唱和。圖／讀者提供
太妍開心跟粉絲一起唱和。圖／讀者提供
太妍在大巨蛋引吭高歌。圖／讀者提供
太妍在大巨蛋引吭高歌。圖／讀者提供
太妍對台灣粉絲的支持相當感動。圖／讀者提供
太妍對台灣粉絲的支持相當感動。圖／讀者提供

上一則

堅持等代言人具俊曄回來 醫美院長：他太愛家人

延伸閱讀

華岡50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝

華岡50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝
想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想
訪日被問參選總統、黨主席？盧秀燕：不必多想

訪日被問參選總統、黨主席？盧秀燕：不必多想
盧秀燕率團赴日城市外交 盼取經加速台中大巨蛋建設

盧秀燕率團赴日城市外交 盼取經加速台中大巨蛋建設

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛