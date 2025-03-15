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張振寰離世...兒子在國外無家屬到 初步相驗「死因不明」

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張振寰離世...兒子在國外無家屬到 初步相驗「死因不明」

記者廖炳棋／台北即時報導
鮑正芳（左）和張振寰早已離婚。（本報系資料照）
鮑正芳（左）和張振寰早已離婚。（本報系資料照）

台灣資深男星張振寰昨天晚間陳屍家中客廳，享壽65歲，檢警今天下午在台北市懷愛館相驗，根據初步相驗結果，張振寰死因不明，但排除他殺，由於張振寰目前的家屬是在國外的兒子，警方還在想辦法與他兒子聯繫。

張振寰昨天陳屍家中，警方到場未發現有打鬥或他殺跡象，研判是自然死亡，由於屍臭被鄰居聞到報警，研判已死亡3天以上，目前警方將報檢察官相驗，並聯絡張振寰家人。

張振寰近年獨居在台北市信義區與南港區交界住處，昨天下午5時許，鄰居聞到惡臭報警，警方到場後按門鈴無人回應，因此請來消防隊員，晚間6時許破門進入，入門就看到張振寰倒臥客廳。

警方檢視張振寰家中凌亂，應是獨居無人打理，沒有外人闖入、鬥毆及他殺跡象；警方查到張振寰有一個兒子住在國外，正試圖聯繫家人。

張振寰出道時取藝名「龍少輝」拍電影，後來以本名張振寰進入電視圈，過去演出不少電視劇，如包青天、小李飛刀、少年張三豐等作品，演出多為大俠角色，曾紅極一時；不過張振寰苦於躁鬱症及痛風，他經商失敗欠下新台幣千萬債務，前妻鮑正芳曾控訴他家暴及酗酒，兩人因此離異，張振寰雖想重新振作，但仍常因喝酒鬧事上新聞版面，最後只能靠政府救濟金及街頭賣燒餅維生。

今天下午檢警相驗，遺體本應交由家屬處置，但張振寰與鮑正芳已離婚，張的兒子又在國外，目前警方還在想辦法聯繫；鮑正芳下午透過經紀人表示「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！」至於後事是由張的兒子回國處置，或鮑正芳代為處理，目前還要看警方聯繫狀況。

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