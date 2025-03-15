金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢疑似下半身裸體的照片遭曝光。圖／摘自YT

韓自媒體「橫豎研究所」今（15）日直播公布金秀賢 在金賽綸 家沒穿褲子洗碗的私密照片，對照過去金賽綸在節目上公開家中廚房，確實十分相似。而「橫豎研究所」也代金賽綸的遺屬發表聲明，聲明如下：

➤➤➤金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金母

大家好，我們是金賽綸的遺屬。

首先，我們作為家屬提出以下幾點要求：

1.希望金秀賢先生承認與金賽綸自未成年時期起便交往，並對此道歉。

2.希望經紀公司Gold Medalist道歉，因為在過去3年間，他們一直聲稱2人並未交往，甚至在3天前仍向媒體否認此事，將一切歸咎於媒體操控輿論。

3.希望Gold Medalist承認金賽綸作為公司創始成員之一所做出的貢獻，並為忽視這一點向她道歉。

4.希望經紀公司承認曾向金賽綸寄出7億韓元的相關內容，要求她償還款項，並為此道歉。

5.此前的家屬聲明未提及金秀賢，並非刻意迴避，而是因為我們當時的重點是對李鎮浩及網路記者的警告。但除此之外，我們家屬唯一的訴求就是希望金秀賢與經紀公司能正式道歉，我們沒有其他任何要求。

6.為了證明李鎮浩所散播的內容為虛假訊息，我們不得不公開金賽綸與金秀賢交往的事實，也因此不得已才公開了部分金秀賢的照片，希望大家能理解我們的立場。

7.我們計畫於下周正式對李鎮浩提起刑事訴訟 ，希望他能誠懇公開道歉。此外，他在金賽綸喪禮期間，以及告別式、靈骨塔時多次騷擾我們，甚至打電話說「找不到位置」，對此我們希望他能正式道歉。

李鎮浩或許會辯解這一切都是為了「查證事實」，但作為遺屬，我們只感受到無比的屈辱與憤怒 。