我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金秀賢疑似下半身裸體的照片遭曝光。圖／摘自YT
金秀賢疑似下半身裸體的照片遭曝光。圖／摘自YT

韓自媒體「橫豎研究所」今（15）日直播公布金秀賢金賽綸家沒穿褲子洗碗的私密照片，對照過去金賽綸在節目上公開家中廚房，確實十分相似。而「橫豎研究所」也代金賽綸的遺屬發表聲明，聲明如下：

➤➤➤金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金母

大家好，我們是金賽綸的遺屬。

首先，我們作為家屬提出以下幾點要求：

1.希望金秀賢先生承認與金賽綸自未成年時期起便交往，並對此道歉。

2.希望經紀公司Gold Medalist道歉，因為在過去3年間，他們一直聲稱2人並未交往，甚至在3天前仍向媒體否認此事，將一切歸咎於媒體操控輿論。

3.希望Gold Medalist承認金賽綸作為公司創始成員之一所做出的貢獻，並為忽視這一點向她道歉。

4.希望經紀公司承認曾向金賽綸寄出7億韓元的相關內容，要求她償還款項，並為此道歉。

5.此前的家屬聲明未提及金秀賢，並非刻意迴避，而是因為我們當時的重點是對李鎮浩及網路記者的警告。但除此之外，我們家屬唯一的訴求就是希望金秀賢與經紀公司能正式道歉，我們沒有其他任何要求。

6.為了證明李鎮浩所散播的內容為虛假訊息，我們不得不公開金賽綸與金秀賢交往的事實，也因此不得已才公開了部分金秀賢的照片，希望大家能理解我們的立場。

7.我們計畫於下周正式對李鎮浩提起刑事訴訟，希望他能誠懇公開道歉。此外，他在金賽綸喪禮期間，以及告別式、靈骨塔時多次騷擾我們，甚至打電話說「找不到位置」，對此我們希望他能正式道歉。

李鎮浩或許會辯解這一切都是為了「查證事實」，但作為遺屬，我們只感受到無比的屈辱與憤怒 。

金賽綸 金秀賢 刑事訴訟

上一則

金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金母

延伸閱讀

金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金母

金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金母
金秀賢崩潰想不開？「全裸洗碗照」成未爆彈

金秀賢崩潰想不開？「全裸洗碗照」成未爆彈
不只脫衣洗碗照 金賽綸有金秀賢全裸照「在媽手裡」

不只脫衣洗碗照 金賽綸有金秀賢全裸照「在媽手裡」
金秀賢發聲了… 認交往金賽綸 被曝目前情緒極度不穩

金秀賢發聲了… 認交往金賽綸 被曝目前情緒極度不穩

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好