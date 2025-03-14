李淳拍戲好忙 同劇演員求推薦：可以演你爸的戲嗎？

李淳有個大導老爸李安。圖／甲普國際媒體提供

項婕如今出席新戲「歡迎光臨 二代咖啡」記者會，突然意識到在隋棠 、鳳小岳、李淳等一群演員中，自己竟是唯一未婚的。被逼問「是單身嗎」時，她脫口回「現在不是單身」，首次認了有對象，但下台後改口「是有追求者」，表示「認愛就是結婚那天」。

項婕如說，結婚好像需要一個契機，但目前沒有那麼多的想像。追求者年紀比她大，是圈外人。其實去年宣傳電影「愛的噩夢」時，她曾承認有交往對象，還驚呆大元。

李淳2022年承認和大6歲的彩妝師千惠結婚，今被問有無當爸計畫時說：「當然想啊。」那進度呢？他搞笑回：「你要我講多詳細？努力當中。」老爸李安和媽媽有想抱孫？他坦言會希望，但爸媽沒給壓力。

李淳今也被問拍戲時，同劇演員會不會問：「可以演你爸的電影嗎？」一旁的林哲熹笑說：「我們這一排全都有自我推薦。」李淳也說會幫忙引薦。

李淳劇中挑戰說話刻薄又總是「歪著頭」的咖啡評論YouTuber 一角，經常毒舌地評論林哲熹煮的咖啡，兩人私下關係卻很親近，李淳表示：「其實跟哲熹關係滿好的，當要轉換到阿仁的角色嗆他時，反而還挺自在的。」而他必須長時間歪頭，一度擔心會會不會有職業傷害，沒想到拍攝的那2個月，脖子滿健康的，現代人很愛低頭滑手機，所以把歪頭當成伸展，算是一種意外的收穫。