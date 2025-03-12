張凌赫「浴室脫衣吻」尺度爆表 平台罕見標「5字警語」…

「浴室脫衣吻」讓不少人看了臉紅心跳。(取材自微博)

由大陸演員張凌赫、徐若晗主演的甜寵劇「愛你」，日前迎來大結局，其中一集，兩人上演一場長達2分鐘的「浴室脫衣吻」，激情畫面讓不少觀眾看了臉紅心跳。據悉，播出平台愛奇藝日前曝光這段花絮時，還特地標註「無不良引導」警語，創電視劇首例。

「愛你」中，張凌赫和徐若晗共上演60場吻戲，包括酒後吻、車內吻、沙發吻，以及經典的櫻花之吻，讓網友盛讚張凌赫是「親嘴天才」，他本人不但笑納這個封號，還透露獲得爸媽認證「好看」。

劇中，徐若晗飾演的沈惜凡準備從何蘇葉(張凌赫飾)家回家時，發現忘記帶鑰匙，傳訊息求助閨密，閨密假裝沒辦法幫她，讓她只能留宿何蘇葉家。當晚，沈惜凡洗完澡後換上何蘇葉的襯衫，何蘇葉進浴室溫柔幫她吹頭髮，兩人情不自禁熱吻，並一路從浴室狂吻到房間，2分多鐘的浴室吻名場面看得全網臉紅心跳。

不知道是不是尺度太大，這段花絮播出時，平台愛奇藝還特地標註「無不良引導」警語，引起網友熱議。尤其是張凌赫對女主角的「掐脖吻」更是讓人大呼「太會演了」。