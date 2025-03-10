張惠妹又腫了？ 杭州開唱 被調侃像「哪吒」中「石磯娘娘」

張惠妹當天穿了一襲綠色篷篷紗裙登台。（取材自微博）

歌壇天后張惠妹又因為身材上熱搜了。近日，張惠妹在杭州舉行「ASMR Maxxx」演唱會，因為受不了當地低溫，在得到樂迷同意後，穿上一件黑色皮草外套，但意外被篷篷紗裙襯得「暴肥」，不少網友調侃她「胖成石磯娘娘」，相關話題登上熱搜。

張惠妹的身材一向是網友關注焦點，還曾被開酸「5月不減肥，6月張惠妹」，近日，她的巡演腳步來到浙江杭州，歌聲撼動全場，但身材竟又意外成焦點。

原來，當天登台時，張惠妹穿了一襲綠色篷篷紗裙，但單薄衣衫不敵偏低的氣溫，唱到第三首歌時就一直在流鼻涕，於是她徵詢現場觀眾意見，能不能允許她披一件外套，全場都說可以，她便披上一件黑色皮草外套。沒想到，篷篷裙意外產生膨脹效果，讓張惠妹瞬間「暴肥」，有人調侃像一條大青蟲，還有人說她胖成「哪吒之魔童鬧海」中的「石磯娘娘」。

據悉，石磯娘娘是動畫電影「哪吒之魔童鬧海」中由石頭修煉成精的女妖，她身形圓潤，身穿一襲醒目的紅色衣裳，膚色暗沉偏黑，是電影中的重要反派角色。