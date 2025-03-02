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郎祖筠沒時間看新聞 聞「方大同離世」震驚吐這句話

記者陳慧貞／即時報導
郎祖筠(左二)、唐美雲(右三)出席青藝節活動。圖／春河劇團提供
郎祖筠(左二)、唐美雲(右三)出席青藝節活動。圖／春河劇團提供

藝人郎祖筠2日以策展人身分出席「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」記者會，被問及近期大S及金曲歌王方大同相繼病逝，郎祖筠大驚問：「我不知道方大同的事耶，對不起，我這兩天都在忙，連看新聞的時間都沒有。」聽聞消息，她感慨不捨道：「記住他們的好，感謝他們曾經給我們的美好。」

金曲歌王方大同因病離世，享年41歲，昨消息曝光後，震驚演藝圈，郎祖筠感嘆：「很多人說，人走了為大，不要多說什麼，這是正確的。」

她說，「我們要看的，是這個人留下來的成績、這個人出現在你生命中各個可以被留念的瞬間，記住他們最美好的，記住大S的眉眼彎彎，她的笑容是這麼和煦，記住方大同的歌聲、理念，他帶給我們的感動跟他的創意。這才是我們應該記得的，而不是在人走了之後才事後諸葛評斷很多事，那真的是對死者大大的不尊重。」

首次擔任青藝節策展人，郎祖筠她也身兼宣傳影片導演，活動中更獻出首次歌仔戲表演，與主持人余凱揚一起演出「薛丁山與樊梨花」戲碼，之後她也會參與吳兆南相聲劇藝社第三代弟子的正式演出，此外，唐美雲率其下青年團、王金櫻和小咪老師擔任新戲「烏麻吐鬚」製作人及導演，象徵傳承與交棒。

唐美雲有感戲曲演員培養不易，舞台實戰經驗對年輕演員而言相當重要，她感謝年輕人願意選擇一條辛苦的道路走，不同於一般上班族，年輕團員們除了練功還要上班，唐美雲說：「因為不希望他們到處打工，所以我們都採固定團員制，希望他們安定在劇團、把心思用在學習上，王金櫻老師、石惠君老師等人也是，相信我們心情都一樣。」盼年輕一代團員能早日成長，我們現在就是老身拖老命，希望母雞帶小雞，對他們寄予厚望，期待他們早日撐起一片天」。

大稻埕青藝節活動自3月8日（六）起至4月20日（日）止，除劇場演出外，還有免費戶外演出，詳情洽大稻埕戲苑。

莊謦瑋(左起)、劉增鍇、郎祖筠、王金櫻、詹素貞、唐美雲、石惠君、許栢昂、王英峻出...
莊謦瑋(左起)、劉增鍇、郎祖筠、王金櫻、詹素貞、唐美雲、石惠君、許栢昂、王英峻出席第十一屆青藝節記者會啟動儀式。圖／大稻埕劇苑提供
郎祖筠、唐美雲等出席第十一屆青藝節。 圖／大稻埕劇苑提供
郎祖筠、唐美雲等出席第十一屆青藝節。 圖／大稻埕劇苑提供

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