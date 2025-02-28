我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18億Gmail帳戶恐遭駭 專家教1招阻網路釣魚郵件

醫院幫忙安排轉診救護車 竟收到近1萬3000元帳單

「他皮膚非常柔軟」強吻BTS成員Jin 日本女粉絲遭傳喚

中央社首爾28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Jin日前出席義大利米蘭時裝周活動。（路透）
Jin日前出席義大利米蘭時裝周活動。（路透）

韓國警方今天表示，他們正在傳喚一名日本女子接受訊問，她被指控去年在韓國流行樂超級巨星團體「防彈少年團」（BTS）的擁抱會上，未經同意便親吻成員Jin（金碩珍）。

美聯社報導，首爾松坡區（Songpa）警局員警表示，警方已要求這位女性為性騷擾指控接受訊問。該警局以隱私權為由拒絕揭露她的身分。

松坡區警局指出，接獲線上報案後展開相關調查。由於調查仍在進行中，警方婉拒提供進一步細節。

根據媒體報導，韓國警方在日本警方協助下確認這名女性的身分。報導稱這名年約50多歲女性拒絕出面接受訊問。

Jin於去年6月結束為期18個月義務兵役，為慶祝退伍及防彈少年團成軍11週年，他於退伍隔天在首爾為粉絲舉辦擁抱會。

活動據報約有1000人出席，期間有位女粉絲突然親吻Jin的臉頰，在網路上廣為流傳的影片顯示Jin看起來不太舒服。

根據韓聯社，這名女性事後在部落格發文寫道，「我的嘴唇碰到他的脖子，他的皮膚非常柔軟」。

防彈少年團於2013年成立，在全球擁有廣大粉絲，這些人自稱ARMY。

現年32歲的Jin是最年長成員，他率先於2022年12月進入軍中服役，其他6名團員之後也陸續入伍服義務役。外界預期，防彈少年團將在成員服完兵役後於今年稍晚重新合體。

日本 性騷擾 BTS

上一則

詹雅雯爆病倒後發聲了 罕曝身體密碼

延伸閱讀

共同社：日本擬對中國產石墨電極徵反傾銷稅

共同社：日本擬對中國產石墨電極徵反傾銷稅
美「迷你停滯性通膨」日圓升值 恐震撼全球股市

美「迷你停滯性通膨」日圓升值 恐震撼全球股市
日本富士急樂園死亡意外 工作人員檢查雲霄飛車時遭輾過

日本富士急樂園死亡意外 工作人員檢查雲霄飛車時遭輾過
遊日注意 國際旅客稅最高擬漲5倍 擴充觀光公害財源

遊日注意 國際旅客稅最高擬漲5倍 擴充觀光公害財源

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶