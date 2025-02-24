奧斯卡風向標全部揭曉 終極預測：2025花落誰家？

「艾諾拉」女主角麥琪麥迪遜擊敗黛咪摩爾斬獲英國奧斯卡影后。路透

第97屆奧斯卡 最終投票 已經截止，被稱為「奧斯卡風向標」的各大獎項也已揭曉完成，美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）做出終極預測，看看周日大獎花落誰家。

根據Variety報導，評論家和影迷們依循先例，以美國導演工會獎（DGA Awards）、美國製片人工會獎（PGA）和 「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）等等得獎名單為參考進行預測。

懸疑驚悚片「祕密會議」（Conclave）在英國奧斯卡上技驚四座，奪得最佳電影、改編劇本（Peter Straughan）、剪輯（Nick Emerson）和傑出英國電影，從黑馬變成了有利競爭者，威脅到一直以來領跑的浪漫劇情片「艾諾拉」（Anora）。

「祕密會議」更是在周末剛剛落幕的美國演員工會獎（SAG Awards）奪下電影類最佳整體演出，讓其在奧斯卡的競爭力更值得期待。

然而，「艾諾拉」在美國導演工會獎、製片人工會獎、影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）和編劇工會（WGA）等獎項上的連續勝利幾乎不可逾越。這種強大的組合在奧斯卡歷史上只有一次未能奪下最佳影片，是李安2005年的「斷背山」。

演技獎項部分，女主角由黛咪摩爾（Demi Moore）在「懼裂」（The Substance）中的演出領先，但「艾諾拉」女主角麥琪麥迪遜（Mikey Madison）在英國奧斯卡和獨立精神獎（Independent Spirit Awards）封后，讓奧斯卡結果依然充滿變數。

與此同時，其他演技獎的競逐中，「粗獷派建築師」（The Brutalist）男主角安德林布洛迪（Adrien Brody）、「跳痛之旅」（A Real Pain）男配角基倫考克金（Kieran Culkin）和「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）女配角柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）在橫掃金球獎 、影評人選擇獎和英國奧斯卡後，看起來幾乎無可匹敵。

基倫考克金和柔伊莎達娜也剛剛斬獲美國演員工會獎，為他們周日贏下奧斯卡再增添了更確切的可能性，目前只有一位演員在橫掃四大獎之後失去了奧斯卡寶座，是2001年「美麗境界」的羅素克洛（Russell Crowe）。

值得一提的是，安德林布洛迪在演員工會獎影帝角逐中敗給了「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）男主角「甜茶」提摩西夏拉梅（Timothée Chalamet），其原因可能是演員工會較為注重影片的廣泛民眾吸引力，青睞票房表現優異、受觀眾歡迎的電影。

以下是Variety的完整預測名單：

最佳影片：「艾諾拉」（Anora）

最佳導演：西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」（Anora）

最佳男主角：安德林布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」（The Brutalist）

最佳女主角：麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」（Anora）

最佳男配角：基倫考克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）

最佳女配角：柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）／「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）

最佳原創劇本：「艾諾拉」（Anora）

最佳改編劇本：「祕密會議」（Conclave）

最佳動畫片：「荒野機器人」（The Wild Robot）

最佳國際影片：「我仍在此」（I'm Still Here）