陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉(左)、陳妍希9年婚姻畫下句點。圖／摘自微博

陳妍希 與陳曉 9年婚姻畫下句點，日前2人同步發文寫下「感恩遇見，今後各自安好」，在爆出婚變之後終於鬆口宣布離婚消息，先前中國狗仔卓偉就曾爆料陳曉鐵了心要離，且手段狠絕，但原因卻不能明說，理由是「說出來就太炸裂了」，如今卓偉再爆料2人離婚內幕，中網也傳出男方「淨身出戶」3條件。

過去陳曉曾受訪透露，「我不想離婚，我就想結一次婚」，而當初他和陳妍希結婚，他則說：「像被雷劈到的感覺。」中國知名狗仔卓偉去年8月就爆料，陳曉突然提出離婚，且收拾行李離家，並火速換手機號碼，封鎖陳妍希微信 和電話，完全斬斷雙方聯繫方式，導致陳妍希只能透過他身邊工作人員傳話，連陳妍希父親過世，也不見陳曉蹤影，離婚態度相當決絕。

最近網上還傳出陳曉與陳妍希協議離婚時立下「3條件」，一為名下豪宅、存款都給陳妍希，第二是家人每年寒暑假要回陳曉的合肥老家，最後是陳妍希再婚要提前告知，且不能透露婚姻內幕。

卓偉當初就曾暗示道，「你說什麼原因會讓一個男人這麼狠心？這麼決絕？大家可以想想，但是我不能說，我覺得我要說出來就太炸裂了」，而近日他又說：「我覺得90%以上的婚姻破裂，主要原因就三個字『變心了』」