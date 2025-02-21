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胡瓜錄影驚傳意外「一頭撞上攝影機」拍攝緊急中斷

記者李姿瑩／即時報導
胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供
胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供

台灣綜藝天王胡瓜的YouTube頻道「下面一位」日前邀請到全台唯一的「鑽石級Youtuber」奇軒，向對方討教特技動作。奇軒其實多年前就已經上過胡瓜的節目，當時也是用特技動作來壓破氣球。胡瓜訝異兩人緣分這麼早就開始，沒想到奇軒如今已經是超高流量的YTR，那時真是有眼不識泰山。

奇軒帶胡瓜到具有會閃動的格子先訓練一下反應力，沒想到胡瓜還在摸索怎麼消除格子時，倒數讀秒便已結束，系統還嗆辣說出：「唉唷！有人在偷懶嗎？」、「你多久沒運動啦？」讓胡瓜好氣又好笑。

隨後兩人挑戰有480格的超大場域，只見胡瓜一下蜻蜓點水般的跳動，一下小碎步的消除格子，努力跑整場讓他氣喘吁吁。不過中途突然發生意外事件，胡瓜在消除格子時不小心撞到攝影機，當下錄影緊急中斷，幸好傷勢並無大礙，胡瓜休息一會便馬上繼續錄影，不讓拍攝進度因他而落後。

胡瓜不免也向奇軒討教一些專業動作，只見胡瓜認真又努力的學習，讓奇軒給胡瓜打出了高分數，認可胡瓜的表現。

奇軒也分享他如何累積到鑽石級的粉絲數量，起初沒有團隊，只有他自己一個人，要自己想影片內容、架設錄影腳架、再自己演獨角戲，到後期才有了團隊協助，這樣一步一腳印的持續創造出部部點閱率都極高的影片，他滿懷感謝，也希望能將Tricking這運動推廣讓更多人知道。

胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供
胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供
胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供
胡瓜向奇軒討教專業動作。圖／下面一位提供

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