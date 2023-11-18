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吳奇隆現身小巨蛋飆嗓 53歲真實狀態曝光

記者梅衍儂／即時報導
吳奇隆（左）和姜育恆合唱。記者吳致碩／攝影
吳奇隆（左）和姜育恆合唱。記者吳致碩／攝影

姜育恆今（18）日相隔8年二度攻蛋，許久未公開演出的吳奇隆擔任嘉賓，他一出場，全場發出熱烈歡呼，他表示非常開心和姜育恆合作，2人合唱姜育恆新歌「心向你飛」。

吳奇隆多年未在台公開演出，今他上台前還特地到包廂去看望張小燕，他當年是姜育恆在開麗娛樂的師弟，後來小虎隊爆紅後，吳奇隆買下開麗成為老闆，姜育恆大讚：「吳奇隆是很厚道的人，他把開麗買下來，讓很多員工有飯吃。」吳奇隆和唱完就先下台，隨後姜育恆又說當年開麗大家族相處得很愉快，「他們都說我是大家長，因為『驛動的心』賣起來，才能做他們的唱片。」台下笑聲不斷。

隨後姜育恆邀請這次演唱會的另一組嘉賓出場，包含李之勤、姚黛瑋、憂歡派對成員憂憂、紅孩兒的馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪、沈依智，少女隊的王思涵、吳珮瑜，還有劉爾金、宋少卿等13位，眾人合唱開麗時期的經典代表組曲「搖擺女郎」、「叫你一聲my love」與「新年快樂」，宋少卿曾因5度酒駕被移送法辦，劉爾金在姜育恆介紹台上眾星友時，開玩笑喊「酒駕的、酒駕的、酒駕的」，宋少卿尷尬陪笑。

接著吳奇隆再加入合唱小虎隊的代表作品「紅蜻蜓」，讓歌迷們回憶起90年代的音樂時光，也讓整個演唱會更添溫馨歡樂與感動。

吳奇隆 恆大

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