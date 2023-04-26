電影改編韓國真實悲劇 裴斗娜深感遺憾1周沒睡

裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現。圖／華映提供

韓國電影 「陰影下的她」改編自真實故事，由韓國知名才女導演 丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現，讓導演都大吃一驚！

裴斗娜以獨特的演技風格，成為韓國少數成功闖進好萊塢的女性演員，在國際上邀約不斷，也是國際影視平台的寵兒，更多次和枝裕河、華卓斯基姊妹等名導合作，星路走得獨特又耀眼。她回到韓國更接連在話題韓劇「秘密森林」、電影 「屋簷下的她」、「嬰兒轉運站」及最新作品「陰影下的她」都扮演女警，可說是警察 專業戶。

但在「陰影下的她」扮演照顧生病的母親很久，因母親去世再度復職的女警，生活的辛苦讓她幾乎累到沒有氣力去關心別人，總是有氣無力的說著話，但這自殺的女高中生面對的困難，激發了女警想要追查真相的力量，裴斗娜笑說：「丁朱里導演希望這是我演戲以來最黑暗的角色。」為了呈現角色的疲憊感，在拍攝第一天，她做足了準備，竟然以一週沒睡覺的狀態現身，讓導演大吃一驚，丁朱里說：「她以那個模樣一出現，真的是讓我窒息的瞬間，太難忘了。」

裴斗娜記得2014年第一次和丁朱里導演合作電影 「屋簷下的她」，是透過電子郵件接到劇本，內容深深吸引了她，便決定不收演出酬勞，欣然接下這個新導演超低預算的處女作，她說：「導演的文筆很好，所以我決定和她一起拍戲，這回，她的文筆還是那麼好，我想把這篇好文章拍成電影，還有另一個原因是因為我當時看到這個高中生的新聞時，心中感到非常遺憾。」裴斗娜表示近年很關注青少年的議題，像是體罰或是霸凌等話題，但多年下來，問題都還是存在，「我看到這種新聞都會很生氣，但很少表達出來，這回透過演出電影可以表達出聲音和想法，我就一定會嘗試去做。」所以裴斗娜一看完劇本，立刻和導演約見面，「這是我們七年後的重逢啊。」