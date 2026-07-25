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「大賣空」貝瑞 加碼放空美光、Nvidia等晶片股

編譯黃淑玲／綜合外電
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電影「大賣空」本尊的投資人貝瑞放空美光。 （路透） 路透通訊社
電影「大賣空」本尊的投資人貝瑞放空美光。 （路透） 路透通訊社

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）24日在Substack平台揭露他的最新投資組合調整。貝瑞說，他加碼放空美光（Micron）、輝達NVIDIA，又譯英偉達）等晶片股，維持特斯拉（Tesla）與 Palantir的空頭部位。另外增加了Flutter Entertainment、DraftKings持股。

Flutter Entertainment和DraftKings是經營運動賽事投注、線上賭場等數位博弈的公司。

貝瑞在發文表示，他以933.86美元的價格進一步放空更多美光股票，於210.28美元加碼放空輝達，於535.83美元加碼放空半導體ETF「iShares Semiconductor ETF」（代號SOXX）。他說，目前仍持有「相當大規模」的輝達賣權，並認為輝達目前以及未來相當大一部分需求，並非真正來自終端客戶。

貝瑞引用2026年國際清算銀行（BIS）年度報告，判斷許多需求是透過資產負債表之外的融資支撐，未對外揭露；未來營收更有「大部分是透過循環式的融資安排，來提供資金」。

貝瑞也以893.49美元進一步放空卡特彼勒（Caterpillar）。卡特彼勒股價這個月已由1060.98美元，挫跌至894.54，貝瑞在此的押注大豐收。對於特斯拉，他沒有回補空頭部位，貝瑞說：「它就自己一直變小了。」指的是特斯拉股價持續下跌，放空部位的市值自然縮小。

貝瑞6月時說他在416.22美元放空特斯拉，特斯拉股價這個月已重挫24%，24日收在313.03美元。貝瑞在這裡也是大贏家。

不過輝達本月的股價表現有撐，自198.09美元反彈至206.84美元。貝瑞強調，他仍然看空整體科技股。對Palantir的放空部位維持不變。

精華 FAQ

  • 他加碼放空美光、輝達與半導體ETF SOXX，並維持特斯拉和Palantir的空頭部位；同時新增Flutter Entertainment與DraftKings持股，顯示其布局更偏向做空科技、轉向博弈類資產。

  • 他認為輝達目前及未來一部分需求並非來自終端客戶，而是由資產負債表外的融資或循環式融資支撐，因此判斷晶片股估值與真實需求之間存在落差，持續看空。

  • 特斯拉與卡特彼勒的空頭部位表現突出，因為兩者股價近期明顯下跌，讓貝瑞的放空部位市值自然縮小並產生獲利；尤其卡特彼勒從1060.98美元跌到894.54美元，空單收穫很大。

Tesla 輝達 NVIDIA

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