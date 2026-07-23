油價美債雙殺美股走低 特斯拉市值蒸發2000億美元
受中東戰局升高，油價再飆與人工智慧（AI）投資潮放緩，美股今天走低。特斯拉上季財報未如預期，股價大跌近15%，市值蒸發約2000億美元。收盤後公布業績的晶片大廠英特爾每股盈餘遠高於分析師評估，盤後交易大漲。
受中東局勢衝擊，油價飆漲，道瓊、史坦普500與那斯達克指數23日分別下跌0.97%、1.21%與2.15%。
國際油價再度突破每桶100美元，10年期國債殖利率升至1年半以來新高4.7%，投資人憂心中東緊張局勢難解，荷莫茲海峽與紅海油輪運輸恐雙雙受阻，市場瀰漫不確定因素。
昨天公布業績的谷歌（Google）母公司Alphabet，搜尋、雲端業務與業外投資數字亮眼，但投資人著眼上季AI投資額飆升，23日股價下跌6.89%。
上季營收未如預期的特斯拉（Tesla），現金流見負數，第2季業績公布後交易大跌14.52%，市值一日蒸發約2000億美元。
投資人憂心大型科技公司發展AI支出失控，臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）在在中東戰局升高等負面消息下，分別下跌3.36%、4.57%與1.56%。
盤後公布業績的晶片大廠英特爾（Intel），上季表現優於預期。營收161億美元，高於144億美元評估，調整後美股盈餘42美分，較預期21美分高出一倍。英特爾收盤跌2.33%，盤後交易大漲11%。
主要受中東局勢升溫影響，油價突破100美元、10年期美債殖利率升至4.7%，再加上市場擔憂AI投資降溫，導致投資人風險偏好下滑。 特斯拉上季營收不如預期且現金流轉負，財報公布後股價大跌14.52%，市值單日蒸發約2000億美元，成為拖累科技股的重要因素。 英特爾上季營收161億美元、高於預估的144億美元，調整後每股盈餘42美分也優於預期的21美分，雖收盤跌2.33%，但盤後交易大漲11%。
精華 FAQ
主要受中東局勢升溫影響，油價突破100美元、10年期美債殖利率升至4.7%，再加上市場擔憂AI投資降溫，導致投資人風險偏好下滑。
特斯拉上季營收不如預期且現金流轉負，財報公布後股價大跌14.52%，市值單日蒸發約2000億美元，成為拖累科技股的重要因素。
英特爾上季營收161億美元、高於預估的144億美元，調整後每股盈餘42美分也優於預期的21美分，雖收盤跌2.33%，但盤後交易大漲11%。
上一則
中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點
下一則