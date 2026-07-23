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亞馬遜再度裁員 通用人工智慧部門縮編

中央社舊金山22日綜合外電報導
亞馬遜（Amazon）。（美聯社）
亞馬遜（Amazon）。（美聯社）

亞馬遜Amazon）今天裁減通用人工智慧（AGI）部門員工，這是該公司自1月大規模裁員以來，一系列小規模縮編行動的最新一波。

通用人工智慧是一種假想型的人工智慧（AI）系統，能超越人類智力，並自主學習、成長與運作。眾多頂尖AI企業都正致力開發類似系統，希望將其應用於解決各種難題。

亞馬遜發言人在路透社詢問後表示：「我們多年來一直在構建大型AI模型，這仍然是我們最重要的工作之一。

我們正聚焦於對客戶最重要的計畫，讓我們更迅速推進關鍵事項，這種聚焦意味著我們必須做出若干艱難決定，包含裁減AGI組織內的部分職務。」

負責AGI的亞馬遜高層普拉薩（Rohit Prasad）去年底已離職，AGI實驗室負責人盧安（David Luan）也於2月離開公司。去年12月，AGI業務整併至資深副總裁德桑提斯（Peter DeSantis）領導的更大組織架構之下，該組織也涵蓋晶片研發與量子運算。

AGI資料服務副總裁夏納（Adeeb Shanaa）與AGI資訊副總裁夏瑪（Vishal Sharma）旗下的員工，今天在網路論壇上表示受到裁員影響，不過，目前尚不清楚裁員的完整範圍。

亞馬遜今年1月共裁減全公司1萬6000個職務。

精華 FAQ

  • 這次裁員主要影響亞馬遜的通用人工智慧AGI部門，屬於公司近期一連串小規模縮編之一。受影響員工在網路論壇上表示已收到通知，但完整裁減範圍目前仍不明朗。

  • 亞馬遜表示，公司多年來持續打造大型AI模型，仍是最重要的工作之一；但為了聚焦最重要、最能服務客戶的計畫，必須做出一些艱難決定，因此裁減AGI組織內部分職務。

  • AGI業務先前已整併到更大的組織架構中，由資深副總裁德桑提斯領導，且今年以來已有多位相關高層離職；亞馬遜1月也曾全公司裁減1萬6000個職務，顯示人事持續收縮。

Amazon 人工智慧 亞馬遜

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