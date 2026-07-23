我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單周初領失業金人數降至18.7萬 創1969年來最低

長照10年花費中位數近2萬 子女恐燒光積蓄

數據中心大型主機銷售縮水42% IBM調降成長預期

記者顏伶如／即時報導
美國科技巨擘國際商業機器公司(IBM)。（路透）
美國科技巨擘國際商業機器公司(IBM)。（路透）

華爾街日報報導，美國科技巨擘國際商業機器公司(IBM)22日對投資人發出警告說，今年的全年營收成長將低於先前預期。第二季財報22日公布結果，證實了IBM上周以罕見動作致函投資人發出的預告。業績不佳的消息傳出，IBM股價在14日大跌25%，創下IBM股票史上最糟糕的單日表現，後來又繼續下跌5%，IBM公司市值蒸發近670億。

根據財報，IBM基礎設施業務營收38億，比去年同期下跌7%。數據中心大型主機銷售縮水42%，拉低了基礎設施業績表現。

今年稍早，IBM預測今年全年營收成長可望突破5%，但現在已經下修到成長率介於4%至5%之間。

IBM執行長克利希納(Arvind Krishna)對投資人表示，公司正處於企業結構轉型的初期階段。他表示，IBM在軟體、基礎設施以及諮詢業務方面都已做好充分準備，能夠幫助客戶從人工智慧(AI)獲取價值。

克利希納對投資人表示，我們有好的產品組合，也有好的未來機會，剩下就是執行問題，「這正是我們第二季表現欠佳之處」。

AI崛起之後，IBM面臨的逆風處境與雲端軟體巨擘賽富時(Salesforce)、雲端企業管理軟體Workday、雲端資料分析公司Snowflake等公司的軟體恐遭替代的威脅不同。

報導指出，從IBM對投資人發出的警告可以看出，AI基礎設施支出現在也對硬體預算造成擠壓。原本在自家數據中心安裝IBM傳統系統的客戶，如今可能推遲大型主機等巨額花費項目。IBM董事會曾辯論應該如何向投資人解釋最近的業績表現，最終同意披露結果，以維持透明度爭取投資人信任。董事會7月底將再次開會，董事會成員面臨著華爾街耐心逐漸磨損的壓力，因為華爾街投資者不太可能容忍連續幾季的低迷表現。

精華 FAQ

  • 最明顯的是數據中心大型主機銷售，較去年同期縮水42%，直接拖累基礎設施業務表現，也成為IBM第二季業績不佳的重要原因。

  • 因為第二季整體表現不如預期，基礎設施業務營收年減7%，加上大型主機需求疲弱，IBM因此把全年成長預估從逾5%下修到4%至5%。

  • 報導指出，AI基礎設施支出正在排擠傳統硬體預算，原本要更新自家數據中心系統的客戶，可能延後大型主機等高額採購，進一步壓抑IBM業績。

華爾街 IBM

上一則

大型科技公司財報引發AI支出疑慮 美股開盤下挫

延伸閱讀

AI投資排擠軟體支出 IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

AI投資排擠軟體支出 IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%
AI排擠效應爆發 IBM股價崩25% 客戶搶買硬體 軟體股集體倒地

AI排擠效應爆發 IBM股價崩25% 客戶搶買硬體 軟體股集體倒地
IBM股價崩閃警訊：市場憂AI支出排擠IT預算 2大風險浮現

IBM股價崩閃警訊：市場憂AI支出排擠IT預算 2大風險浮現
費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招