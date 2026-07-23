數據中心大型主機銷售縮水42% IBM調降成長預期

美國科技巨擘國際商業機器公司(IBM)。（路透）

華爾街 日報報導，美國科技巨擘國際商業機器公司(IBM )22日對投資人發出警告說，今年的全年營收成長將低於先前預期。第二季財報22日公布結果，證實了IBM上周以罕見動作致函投資人發出的預告。業績不佳的消息傳出，IBM股價在14日大跌25%，創下IBM股票史上最糟糕的單日表現，後來又繼續下跌5%，IBM公司市值蒸發近670億。

根據財報，IBM基礎設施業務營收38億，比去年同期下跌7%。數據中心大型主機銷售縮水42%，拉低了基礎設施業績表現。

今年稍早，IBM預測今年全年營收成長可望突破5%，但現在已經下修到成長率介於4%至5%之間。

IBM執行長克利希納(Arvind Krishna)對投資人表示，公司正處於企業結構轉型的初期階段。他表示，IBM在軟體、基礎設施以及諮詢業務方面都已做好充分準備，能夠幫助客戶從人工智慧(AI)獲取價值。

克利希納對投資人表示，我們有好的產品組合，也有好的未來機會，剩下就是執行問題，「這正是我們第二季表現欠佳之處」。

AI崛起之後，IBM面臨的逆風處境與雲端軟體巨擘賽富時(Salesforce)、雲端企業管理軟體Workday、雲端資料分析公司Snowflake等公司的軟體恐遭替代的威脅不同。

報導指出，從IBM對投資人發出的警告可以看出，AI基礎設施支出現在也對硬體預算造成擠壓。原本在自家數據中心安裝IBM傳統系統的客戶，如今可能推遲大型主機等巨額花費項目。IBM董事會曾辯論應該如何向投資人解釋最近的業績表現，最終同意披露結果，以維持透明度爭取投資人信任。董事會7月底將再次開會，董事會成員面臨著華爾街耐心逐漸磨損的壓力，因為華爾街投資者不太可能容忍連續幾季的低迷表現。