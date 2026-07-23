字母燒錢快 布蘭特升破100美元 指數盡墨 美債受壓

美股四大指數23日早盤同步下挫。路透

字母公司的財報，引發市場對AI支出激增的不安；與此同時，布蘭特油價升破每桶100美元，美股四大指數23日早盤同步下挫。

道瓊工業指數早盤下跌0.7%，史坦普500指數跌0.9%，那斯達克 指數跌1.7%，費城半導體指數跌0.9%。

台積電ADR與輝達 雙雙跌逾1%。

字母公司重挫6%。字母的年度資本開支提高至最多2,050億美元，為去年的兩倍以上，而且該公司的現金流也首次轉負。

字母公司燒錢之快，替科技巨擘敲響警鐘，顯示原本利潤豐厚、滿手現金的業者，如今得仰賴發債和售股來挹注開支。微軟 、Meta、亞馬遜預定下周公布財報，市場將詳細檢視相關情況。

特斯拉暴跌9%。該公司開支大增，致使第2季自由現金流轉負，為兩年多來首見。

葉門的青年運動組織（胡塞）宣稱，攻擊兩艘行經紅海的沙烏地船隻，顯示曼德海峽和荷莫茲海峽可能雙雙受阻，布蘭特油價連五天攀高，升破每桶100美元，本月迄今漲幅達35.3%，可能寫十年來單月第三大漲勢。

油價飆漲引發通膨憂慮，交易者如今估計，聯準會（Fed）下周政策會議的升息機率增至近40%。美國公債殖利率全線攀升，10年期公債殖利率23日升破4.7%，為2025年1月以來新高。

美國上周首次請領失業救濟人數，減少2.2萬人至18.7萬人，寫1969年來新低，顯示裁員情況溫和，勞動市場依舊穩健。