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美單周初領失業金人數降至18.7萬 創1969年來最低

長照10年花費中位數近2萬 子女恐燒光積蓄

字母燒錢快 布蘭特升破100美元 指數盡墨 美債受壓

編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數23日早盤同步下挫。路透
美股四大指數23日早盤同步下挫。路透

字母公司的財報，引發市場對AI支出激增的不安；與此同時，布蘭特油價升破每桶100美元，美股四大指數23日早盤同步下挫。

道瓊工業指數早盤下跌0.7%，史坦普500指數跌0.9%，那斯達克指數跌1.7%，費城半導體指數跌0.9%。

台積電ADR與輝達雙雙跌逾1%。

字母公司重挫6%。字母的年度資本開支提高至最多2,050億美元，為去年的兩倍以上，而且該公司的現金流也首次轉負。

字母公司燒錢之快，替科技巨擘敲響警鐘，顯示原本利潤豐厚、滿手現金的業者，如今得仰賴發債和售股來挹注開支。微軟、Meta、亞馬遜預定下周公布財報，市場將詳細檢視相關情況。

特斯拉暴跌9%。該公司開支大增，致使第2季自由現金流轉負，為兩年多來首見。

葉門的青年運動組織（胡塞）宣稱，攻擊兩艘行經紅海的沙烏地船隻，顯示曼德海峽和荷莫茲海峽可能雙雙受阻，布蘭特油價連五天攀高，升破每桶100美元，本月迄今漲幅達35.3%，可能寫十年來單月第三大漲勢。 

油價飆漲引發通膨憂慮，交易者如今估計，聯準會（Fed）下周政策會議的升息機率增至近40%。美國公債殖利率全線攀升，10年期公債殖利率23日升破4.7%，為2025年1月以來新高。

美國上周首次請領失業救濟人數，減少2.2萬人至18.7萬人，寫1969年來新低，顯示裁員情況溫和，勞動市場依舊穩健。

精華 FAQ

  • 因為字母把年度資本開支提高到最多2,050億美元，規模是去年的2倍以上，且現金流首次轉負，讓市場擔心科技巨擘為AI擴張而快速燒錢。

  • 胡塞宣稱攻擊沙烏地船隻，令曼德海峽與荷莫茲海峽風險升高，布蘭特油價連5天上漲並站上100美元，市場因通膨壓力而提高Fed升息預期。

  • 美股四大指數早盤全面下跌，字母重挫6%、特斯拉跌9%，台積電ADR與輝達也走弱；同時10年期美債殖利率升破4.7%，反映資金面與利率預期承壓。

那斯達克 輝達 微軟

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