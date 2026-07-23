我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

譴責解放軍實彈射擊 台外交部：破壞區域穩定

中官媒把菲律賓人畫成猴子 中大使：管不了所有內容

Google再上調資本支出 分析師：雲端業者恐跟進加碼

編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet再度上調今年資本支出預估，上看2,050億美元...
Google母公司Alphabet再度上調今年資本支出預估，上看2,050億美元。路透

儘管Google母公司字母（Alphabet）上季營收優於市場預期，雲端事業成長更是歷來最佳，但資本支出卻高於預期，利潤低於預估，自由現金流也上市以來首度轉負，並且上調全年資本支出預測150億美元，突破2,000億美元大關，加深市場對逾人工智慧（AI）投資回報的憂慮，股價在美股盤前重挫逾3%。

分析師指出，Alphabet、Meta、微軟亞馬遜今年資本支出共預估超過7,250億美元，如今Alphabet上修全年支出，可能預示微軟與亞馬遜下周也可能跟進調高支出，而且Alphabet調高今年支出後，明年的資本支出可能更高，達到2,800億美元以上。

Alphabet第2季營收比去年同期成長24%至1,198億美元，廣告營收年增14%到816.3億美元，都優於預期，搜尋營收增長17%至632.7億美元，約符合預期。上季淨利比去年同期狂增近三倍到1,121億美元，包含投資股票證券的未實現收益、推估約770億美元的獲利。

AI更已成為Alphabet業績成長的主要引擎，Google雲端營收年比激增82%至247.7億美元，遠優於預期，未出貨訂單增至5,140億美元，預料將在未來兩年認列其中一半到營收，Gemini應用程式（App）的每月活躍用戶已達9.5億人，逼近ChatGPT的約10億人。

然而，投資人更關注Alphabet的利潤與支出。上季經調整後每股純益（EPS）為2.85美元，營業利益率為34%，都低於預期，資本支出年增一倍多，達到高於預期的449億美元，主要用於資料中心、AI晶片與其他技術基礎設施，尤其自由現金流更轉為負59億美元，為2004年上市以來首見。

Alphabet也再度上調今年資本支出預測區間到1,950億-2,050億美元，高於先前預期的1,800億-1,900億美元，突破部分投資人設下的2,000億美元「紅線」。

財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）預期，受到技術基礎設施投資的影響，自由現金流將持續面臨壓力，但這些支出有助於公司把握AI商機並創造報酬。他說，過去三年雖已大幅增加運算容量，卻仍供不應求，部分設備交付速度快於預期，也是提高支出預估的原因。

精華 FAQ

  • 最受關注的是資本支出大幅上修到1,950億至2,050億美元，且自由現金流轉負59億美元，顯示AI與資料中心投入快速升高，壓縮短期獲利與現金流。

  • Google雲端營收年增82%至247.7億美元，未出貨訂單達5,140億美元，Gemini月活躍用戶也升至9.5億人，代表AI需求強勁，未來兩年仍有轉化成營收的空間。

  • 因Alphabet已將全年支出上修並突破2,000億美元門檻，市場推測微軟與亞馬遜也可能在下一輪財報中調高支出預估，反映整體AI基礎設施投資競賽仍在升溫。

Google 微軟 亞馬遜

上一則

歐洲央行利率按兵不動 但9月調整機率高

延伸閱讀

美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高

美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高
雲端巨擘AI支出熱潮 明年增幅估降至25% 後年再降到6%

雲端巨擘AI支出熱潮 明年增幅估降至25% 後年再降到6%
Google違反歐盟數位市場法 遭重罰8.9億歐元

Google違反歐盟數位市場法 遭重罰8.9億歐元
大摩：雲端巨擘投資將飆至1.4兆美元 Meta與亞馬遜是上修支出主力

大摩：雲端巨擘投資將飆至1.4兆美元 Meta與亞馬遜是上修支出主力

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招