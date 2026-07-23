Google再上調資本支出 分析師：雲端業者恐跟進加碼

Google母公司Alphabet再度上調今年資本支出預估，上看2,050億美元。路透

儘管Google 母公司字母（Alphabet）上季營收優於市場預期，雲端事業成長更是歷來最佳，但資本支出卻高於預期，利潤低於預估，自由現金流也上市以來首度轉負，並且上調全年資本支出預測150億美元，突破2,000億美元大關，加深市場對逾人工智慧（AI）投資回報的憂慮，股價在美股盤前重挫逾3%。

分析師指出，Alphabet、Meta、微軟 及亞馬遜 今年資本支出共預估超過7,250億美元，如今Alphabet上修全年支出，可能預示微軟與亞馬遜下周也可能跟進調高支出，而且Alphabet調高今年支出後，明年的資本支出可能更高，達到2,800億美元以上。

Alphabet第2季營收比去年同期成長24%至1,198億美元，廣告營收年增14%到816.3億美元，都優於預期，搜尋營收增長17%至632.7億美元，約符合預期。上季淨利比去年同期狂增近三倍到1,121億美元，包含投資股票證券的未實現收益、推估約770億美元的獲利。

AI更已成為Alphabet業績成長的主要引擎，Google雲端營收年比激增82%至247.7億美元，遠優於預期，未出貨訂單增至5,140億美元，預料將在未來兩年認列其中一半到營收，Gemini應用程式（App）的每月活躍用戶已達9.5億人，逼近ChatGPT的約10億人。

然而，投資人更關注Alphabet的利潤與支出。上季經調整後每股純益（EPS）為2.85美元，營業利益率為34%，都低於預期，資本支出年增一倍多，達到高於預期的449億美元，主要用於資料中心、AI晶片與其他技術基礎設施，尤其自由現金流更轉為負59億美元，為2004年上市以來首見。

Alphabet也再度上調今年資本支出預測區間到1,950億-2,050億美元，高於先前預期的1,800億-1,900億美元，突破部分投資人設下的2,000億美元「紅線」。

財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）預期，受到技術基礎設施投資的影響，自由現金流將持續面臨壓力，但這些支出有助於公司把握AI商機並創造報酬。他說，過去三年雖已大幅增加運算容量，卻仍供不應求，部分設備交付速度快於預期，也是提高支出預估的原因。