我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nike將終止與數千家中國網路經銷商合作 重整線上業務

曾介紹女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

靜候科技大廠財報 指數漲跌互見 美超微飆逾20%

編譯易起宇／綜合外電
美股22日早盤變動不大，投資人關注Alphabet等科技大廠財報。（路透）
美股22日早盤變動不大，投資人關注Alphabet等科技大廠財報。（路透）

美股22日早盤在平盤附近波動，投資人在Alphabet等科技大廠發布財報前保持審慎，這些財報可能決定由人工智慧（AI）驅動的漲勢，是否還有上行空間，同時油價上漲也帶來壓力。

道瓊工業指數22日早盤上漲225點，或0.4%；史坦普500指數接近平盤，那斯達克指數則下跌0.2%；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌1.2%。

投資人正在密切關注Alphabet和特斯拉等「科技七雄」盤後發布的財報，以尋找證據，確認這些公司對AI的數十億美元投資獲得回報。Alphabet將特別受到檢視，因其AI模型延後發布，加劇了市場疑慮。Alphabet早盤小漲0.3%

IBM和德儀也預計在盤後發布財報。美超微早盤股價大漲逾20%，因這家AI伺服器製造商表示，已確保逾600億美元的第4季新訂單，並預期毛利率將超越先前預期。

美國擴大對伊朗的空襲範圍、且美伊雙方都表達無意重啟談判，布蘭特原油期貨一度漲破每桶95美元，西德州中級原油期貨也漲破每桶86美元。

美國國務卿魯比歐表示，華府仍有意願為終結伊朗危機進行談判，但德黑蘭對談判「並不認真」。他表示，「如果他們認真，我們也會認真。如果他們不認真，那我們將採取一切必要措施來保護我們的利益，以及我們盟友的利益」。

精華 FAQ

  • 市場在Alphabet、特斯拉等科技大廠財報公布前保持審慎，等待AI相關投資是否能轉化為獲利，同時油價上漲也增加了大盤的壓力。

  • 投資人密切關注Alphabet、特斯拉、IBM與德儀等財報，尤其想確認科技巨頭投入AI的數十億美元資金，是否已開始帶來實際回報。

  • 美超微表示已確保超過600億美元的第4季新訂單，且預期毛利率將高於先前估計，帶動早盤股價一度大漲逾20%。

美超微 特斯拉 那斯達克

上一則

富士康「旺季已來」蘋果iPhone 18系列手機傳出已在量產

延伸閱讀

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情
美股三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東

美股三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東
停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈 AMD勁揚4%

停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈 AMD勁揚4%
美股早盤／科技股領漲 PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

美股早盤／科技股領漲 PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結