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富士康「旺季已來」蘋果iPhone 18系列手機傳出已在量產

記者陳湘瑾／即時報導
綜合中國證券報、IT之家等陸媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入...
綜合中國證券報、IT之家等陸媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入招工高峰期。圖／取自鄭州富工聯招募微信公眾號

蘋果新一代iPhone 18系列手機據報已正式進入量產階段。中媒引述消息人士稱，進入7月，蘋果iPhone 18系列手機已在量產，正處於產能爬坡階段。

綜合中國證券報、IT之家等中媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入招工高峰期。「鄭州富工聯招募」的頁面顯示，目前的薪水已經達到旺季高水平，強調早入職、多增收。

招募分為小時工和返費工（指的是做滿規定期限後，可額外領取一筆費用），以鄭州富士康港區A事業群來看，目前小時工最高可拿每小時人民幣27元（約4美元），返費工最高可拿人民幣7500元（約1108美元）。

蘋果iPhone近期在中國市場表現較為強勁。研究機構 Counterpoint數據顯示，2026年第二季，中國智慧型手機市場整體出貨量下降 2%。蘋果同期實現逆勢增長，iPhone出貨量增長23%，市占率到18%，僅次華為。

Counterpoint認為，由於零部件成本上漲，推動安卓手機廠商普遍提高售價，蘋果相對穩定的定價策略增強市場競爭力。此外，部分消費者預期蘋果手機將在2026年第三季度漲價，也可能推動部分用戶提前購買。

富士康鄭州科技園區生產車間。（取材自河南日報）
富士康鄭州科技園區生產車間。（取材自河南日報）

精華 FAQ

  • 中媒引述消息人士指出，蘋果iPhone 18系列已於7月正式進入量產，並且目前正處在產能爬坡階段，顯示供應鏈正為後續出貨做準備。

  • 富士康鄭州港區目前已進入招工高峰，招募分小時工與返費工；小時工最高每小時可拿人民幣27元，返費工最高可拿人民幣7,500元。

  • Counterpoint指出，中國智慧型手機市場第二季整體出貨下滑2%，但蘋果因定價相對穩定、安卓機普遍漲價，加上部分消費者預期未來蘋果也會調漲，帶動提前購買。

富士康 鄭州 智慧型手機

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