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超微AI晶片再奪單 與Anthropic簽數百億美元合約

編譯陳苓／綜合外電
超微（AMD）與AI新創Anthropic簽訂了價值數百億美元的合約。路透
超微（AMD）與AI新創Anthropic簽訂了價值數百億美元的合約。路透

超微（AMD）與AI新創Anthropic簽訂了價值數百億美元的合約，將供給最新一代AI晶片「Instinct MI450」給Anthropic，要藉此強化競爭地位，與業界領袖輝達較量。

依據協定，Anthropic將採購算力高達2百萬瓩（GW）的超微MI450晶片， 購買行動明年上半年啟動。與此同時，若達成特定的晶片部署目標，超微將對Anthropic投資最多50億美元。

超微執行長蘇姿丰說：「我們非常期望成為Anthropic基建的主要環節」。她同時表示，雙方工程團隊已合作一段時間，需要算力時，得提前12、18、24個月規劃。

Anthropic的運算工作使用多款晶片，包括Google張量處理器（TPU）、亞馬遜Trainium晶片、輝達圖形處理器（GPU）。Anthropic將購入部分超微晶片用於自家資料中心，也會透過其他大型雲端業者出租一些算力。

知情人士透露，超微也在洽談。要提供財務擔保給Anthropic未來的資料中心租約。愈來愈多具投資評等的科技巨擘，與AI新創討論提供租約或債務擔保，以便讓新創能以有利條件籌資。比方說，Google同意擔保部分資料中心項目，以助Anthropic取得Google TPU。

超微這幾年積極在GPU打造一席之地，該公司受惠於AI開發商想取得輝達以外的供給。超微近來才與OpenAI與Meta簽署大型合約，並出手爭奪AI新創客戶。

AMD晶片的需求通常不及輝達，部分原因是AI公司較不熟悉運作超微晶片所需的軟體，超微祭出甜頭爭取大客戶，方法包括提供超微的認股權證、或未來將發售的股票。

精華 FAQ

  • 雙方簽訂價值數百億美元的合約，超微將供應最新一代Instinct MI450 AI晶片給Anthropic，並協助其擴充算力基礎，藉此深化合作與商業綁定。

  • 依協定，Anthropic將採購算力高達2百萬瓩（GW）的MI450晶片，相關購買行動預計明年上半年啟動，以支撐其模型訓練與推論需求。

  • 若Anthropic達成特定部署目標，超微將最多投資50億美元，並考慮為其未來資料中心租約提供財務擔保，顯示雙方合作已延伸到資金與基礎建設層面。

超微 輝達 蘇姿丰

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