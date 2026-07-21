傳赴港上市的中AI企業「月之暗面」取名與「這樂團」有關

7月18日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）裡的Moonshot AI展位，展示Kimi K3模型。（路透）

成立於2023年的中國AI企業「月之暗面」（Moonshot AI），上周發表最新大型語言模型Kimi K3受矚，是目前全球參數最大的開源模型，被認為中國快追上美國大模型的例證。彭博也報導該公司計畫最快6個月內赴香港 上市。這家估值據報已逾300億美元。另外令人好奇的是，為何這家公司會取名這樣充滿文藝氣息的名字？

香港經濟日報21日報導，「月之暗面」由前北京清華大學教授楊植麟於2023年初創立。公司名稱的靈感，來自英國搖滾樂隊平克·佛洛伊德 （Pink Floyd）於1973年發行的經典專輯「The Dark Side of the Moon」。楊植麟曾表示，他與公司的創始團隊成員都是搖滾樂愛好者，早年更曾組過樂團，自己是樂團鼓手。2023年正好是這張傳奇專輯發行50周年，成為公司命名契機。

楊植麟稱，「月之暗面」象徵著神秘與未知，因為人類只能看到月亮發光的一面，但對月亮背面充滿探索的衝動，這與AI領域探索未知的精神完美契合。同時，公司的英文名「Moonshot」（登月計畫）呼應了這種「要做成一件價值極大、難度極高之事」的雄心。

報導提到，由於創始人對搖滾樂的熱愛，不僅體現在公司名稱，還滲透到日常辦公文化。報導指，據悉，月之暗面的每間會議室都以傳奇樂團的名字命名，包括Pink Floyd（平克·佛洛伊德）、The Rolling Stones（滾石樂團）、Queen（皇后樂團）、The Beatles（披頭四）、Radiohead（電台司令）等，每個會議室門口更擺放着對應樂隊的黑膠唱片。就連其核心產品Kimi的訂閱方案，也採用古典音樂的速度術語（Adagio慢板、Moderato中板、Allegretto小快板、Allegro快板、 Vivace急板）來命名。