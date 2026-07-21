英特爾宣布另一波裁員

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

過去兩年來，半導體大廠英特爾 (Intel)全球員工已削減近4萬名，就在2026年第二季財報即將公布之前，如今媒體報導傳出將有新一波裁員，這次鎖定目標是資料中心事業群(Data Center Group)。英特爾持續推進為期多年的重組計畫，以提升效率、讓策略重心更加明確。雖然英特爾某些事業業績改善，但裁員計畫依然持續展開。

根據英特爾年度報告統計，員工人數在2023年底約12萬5000人，到了2025年底剩下8萬5000人。

「俄勒岡人報」(The Oregonian)20日報導，英特爾已通知資料中心事業群員工將有新一輪裁員。目前尚不清楚裁員人數多少，但英特爾表示，這次裁員不會影響產品承諾與發展路線。

英特爾20日對「俄勒岡人報」發表聲明說，資料中心事業群正在進行組織調整，以確保具備適當的角色與技能，讓業務迎向長期成功。聲明中說：「我們致力於尊重所有受影響員工，提供資源支持度過這次轉型時期。」

這次裁員將對俄勒岡州 帶來影響，俄勒岡州是英特爾營運樞紐之一，英特爾到目前仍是俄勒岡州規模最大的私人企業雇主。2024年初，英特爾在俄勒岡州雇用人數達到2萬3000人的高峰，一年之後則減少至2萬200人，後來在2025年進一步裁撤3200人。

人力重組是英特爾更廣泛的戰略轉型的一部分，試圖在日新月異的半導體產業中重新奪回競爭力。人工智慧(AI)、先進演算發展以及輝達(Nvidia)、超微(AMD)等科技大廠逐漸壯大，已經改寫了半導體產業江山。

回顧今年以來的科技業裁員潮，2026年上半年甲骨文(Oracle)、Meta、微軟(Microsoft)、三星(Samsung)等都有大裁員，整個科技產業約有16萬5000人失去工作。

就在6月間，電動車製造商Lucid、遊戲開發商Bungie、股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)等，合計裁員約1萬4000人。微軟在新一輪裁員中則裁撤以Xbox遊戲部門為主的4800人。

甲骨文在6月23日提交的財報中說，過去一年裁撤2萬1000個職位，占員工總數13%。甲骨文指出，所有營運部門對於AI科技的採用與部署，接下來可能持續導致員工人數縮減。