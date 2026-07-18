費半波動率破5倍 超越達康泡沫紀錄創30年新高

本周晶片股波動有多劇烈？一項指標顯示，相對於美股大盤而言，費城半導體指數本周波動率是逾30年來最高，甚至還超過2000年達康泡沫爆破後的水準。(路透)

本周晶片股價格波動有多劇烈？一項指標顯示，相對於美股 大盤指數而言，費城 半導體指數本周的波動率，是逾30年來最高，甚至還超過2000年達康泡沫爆破後的水準，顯示投資人正對整個半導體產業重新評價。

金融時報報導，比較費城半導體指數與史坦普500 指數的每日變動得知，本周半導體股的波動率，接近美股大盤波動率的五倍。

這項比較採用的是費城半導體指數vs.史坦普500指數「30天實現波動率」（realized volatility，RV）的比值，顯示半導體股本周震盪幅度遠比大盤指數劇烈。

比值若是1，代表半導體股的相對波動率大致與史坦普500指數相符。但這項比值在本周衝上4.9，顯示半導體股的波動率幾乎是美股大盤指數的五倍。

上回比值接近這麼高的水準，是在2000年達康泡沫爆裂後，當時比值最高升至4.2，顯示投資人對整個半導體產業重新評價。另一極端發生在2007-2008全球金融海嘯期間，比值掉到1附近，顯示全市場都劇烈波動，半導體股也不例外。

半導體股向來備受景氣榮枯循環影響，與經濟景氣緊密連動。但今年波動率如此極端，則是隨人工智慧（AI）概念股激起的亢奮和緊張情緒起起伏伏。

費半指數即使在本月大幅拉回，年初迄今漲幅仍有67%，反映投資人對AI投資熱潮現階段最大受惠股（AI基建「鋤與鏟」概念股）的需求旺盛。

然而，如今估值已處於偏高水位，一旦出現任何風吹草動，都可能引發市場劇烈反應。