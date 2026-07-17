亞洲螞蟻雄兵遭晶片巨象壓垮？分析師：調整部位罷了

對南韓等亞洲股市的散戶投資人而言，本周是淒慘的一周。這些之前合力拱起大象的「螞蟻」雄兵，17日遭科技巨頭股跌勢壓得垂頭喪氣。路透

對南韓 等亞洲股市的散戶投資人而言，本周是淒慘的一周。這些合力拱起科技股巨象的「螞蟻」大軍，17日在晶片股賣壓狂湧下，慘遭科技巨頭股跌勢壓扁。

MarketWatch報導，在南韓，這些「螞蟻雄兵」中，有120萬人面臨保證金追繳令，相當於南韓全國總人口的3%以上。提供這些數據的高盛 交易員布雷科斯指出，隨著南韓股市崩跌，光是本周就約有35萬個散戶投資人帳戶遭到結清。

首爾股市17日適逢假日休市一天，但南韓Kospi賣壓引發的巨浪波及其他市場。

在日本，半導體股領跌，鎧俠（Kioxia）暴跌16%，其他晶片股也血流成河，Ibiden、東京威力科創和Sumco股價全倒，跌幅介於8%與10%之間。

在台灣，晶圓代工龍頭台積電 日前公布的第2季財報雖光彩奪目，17日股價照樣重挫7%。

美國費城半導體指數前市收盤大跌4%，亞洲晶片股16日一開盤就馬上跟跌。截至16日收盤，費半指數今年從波峰到波谷回跌幅度已擴大到19%，瀕臨熊市。紐約17日早盤，費半指數進一步下跌，跌幅在3%上下。

賣壓主要反映部位調整 基本面未變

但分析師表示，晶片股近日跌幅雖然劇烈，但相較於之前猛烈的漲勢，拉回整理並不反常。從年初迄今，鎧俠已帶給投資人359%的投資報酬，台積電漲了44%，SK海力士漲幅達172%，三星電子漲112%。

再者，分析師仍普遍上調對這些半導體公司的盈餘預測，而股價回落將使這些晶片股的本益比顯得更吸引人。

分析師認為，半導體股下殺，反映投資人調節部位，更甚於基本面因素。除了台積電外，艾司摩爾（ASML）和美光（Micron）最近也公布非常強勁的盈餘報告。這些晶片製造商都表示，在可見的未來，供不應求的情況不變。

市場評論員英尼斯在Substack個人電子報「榮景黑暗面」撰文評論台積電。他寫道：「股價逢利多而不漲時，市場交易不再由消息面主導。」他認為，滿手持股加重投資人脫售壓力。

英尼斯說：「南韓情況顯示，槓桿、保證金追繳和波動加劇一旦開始互相強化，可能使一波正常的修正迅速轉變成機械式賣壓。」

而且，投資人可在瓦礫中找到金塊。花旗分析師David Chew周五發布「基金流動洞見」報告，顯示南韓和台灣ETF本周資金淨流入分別達到64億美元和28億美元。據他觀察，南韓股市一連數月遭遇外資賣超後，本周外資流入5億美元，顯露跌勢逆轉的吉兆。