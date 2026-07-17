我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

錫安教會牧師金明日接受紐時專訪:突然間我獲得自由了

鎧俠市值短短1個月內腰斬 且融資部位偏高

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從前波頂峰腰斬。路透
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從前波頂峰腰斬。路透

日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從頂峰腰斬，主因投資人擔心人工智慧（AI）帶動的記憶晶片漲勢已走過了頭。

與6月時的頂峰相比，鎧俠總市值已萎縮52%，市值蒸發近31兆日圓（1,900億美元）。6月時鎧俠股價比年初大漲逾600%，取代豐田汽車成為日本市值最高的公司，但現在已降為日本市值第四大的上市公司。

大和證券策略長坪井裕豪表示，「晶片產業對景氣循環相當脆弱，我們之前曾多次見到這種情況」。中國大陸的晶片生產廠商愈來愈受到重視，且投資人開始思考全球記憶晶片價格漲勢可能將開始趨於平靜，「這使投資人更難預期業者的獲利成長將進一步加速，且短線投資人可能急於趁現在就獲利了結」。

全球投資人質疑龐大的AI資本支出能否支撐晶片業者的超高股價，因此更密切注意全球晶片廠商的動向。周四費城半導體指數大跌逾4%，主因投資人擔憂台積電的AI投資可能影響未來的堅實展望。

分析師仍看漲鎧俠，預料未來一年的投資報酬率約129%；而且東證指數將於10月改變成分股，可能引發被動式資金流入鎧俠。但日本散戶投資人對鎧俠的融資比率偏高，因此一旦賣壓加速湧現，股價將有進一步下跌的空間。鎧俠股東貝恩資本公司出走，被一些投資人認為是半導體周期及鎧俠的漲勢可能正接近頂峰。

精華 FAQ

  • 主要原因是投資人擔心AI帶動的記憶晶片漲勢已接近高點，市場開始質疑後續獲利能否持續加速，加上晶片股本就高度受景氣循環影響，導致獲利了結賣壓湧現。

  • 一方面，分析師仍預估鎧俠未來1年的投資報酬率約129%，且東證指數10月調整成分股可能帶來被動資金；另一方面，散戶融資部位偏高，若賣壓加劇，股價仍可能續跌。

  • 除了鎧俠自身漲多回檔，全球市場也在擔心龐大AI資本支出是否撐得起晶片股高估值，且費城半導體指數已明顯下挫，反映整體產業情緒轉趨保守。

日本 台積電

上一則

高割離席？美企內部人士以20多年來次高速度售股

下一則

中國AI新模型震撼全球 四大指數重挫 費半崩5%陷熊市

延伸閱讀

貝恩資本出清鎧俠全數持股 AI熱潮造就私募基金4000%報酬投資傳奇

貝恩資本出清鎧俠全數持股 AI熱潮造就私募基金4000%報酬投資傳奇
整理包／美股晶片股逼近熊市 利空、利多一次看

整理包／美股晶片股逼近熊市 利空、利多一次看
鎧俠向AI資料中心送樣332層新一代BiCS快閃記憶體 擴廠應戰三星、美光

鎧俠向AI資料中心送樣332層新一代BiCS快閃記憶體 擴廠應戰三星、美光
三菱UFJ金融集團 躍日企市值榜首

三菱UFJ金融集團 躍日企市值榜首

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31

超人氣

更多 >
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒