鎧俠市值短短1個月內腰斬 且融資部位偏高
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從頂峰腰斬，主因投資人擔心人工智慧（AI）帶動的記憶晶片漲勢已走過了頭。
與6月時的頂峰相比，鎧俠總市值已萎縮52%，市值蒸發近31兆日圓（1,900億美元）。6月時鎧俠股價比年初大漲逾600%，取代豐田汽車成為日本市值最高的公司，但現在已降為日本市值第四大的上市公司。
大和證券策略長坪井裕豪表示，「晶片產業對景氣循環相當脆弱，我們之前曾多次見到這種情況」。中國大陸的晶片生產廠商愈來愈受到重視，且投資人開始思考全球記憶晶片價格漲勢可能將開始趨於平靜，「這使投資人更難預期業者的獲利成長將進一步加速，且短線投資人可能急於趁現在就獲利了結」。
全球投資人質疑龐大的AI資本支出能否支撐晶片業者的超高股價，因此更密切注意全球晶片廠商的動向。周四費城半導體指數大跌逾4%，主因投資人擔憂台積電的AI投資可能影響未來的堅實展望。
分析師仍看漲鎧俠，預料未來一年的投資報酬率約129%；而且東證指數將於10月改變成分股，可能引發被動式資金流入鎧俠。但日本散戶投資人對鎧俠的融資比率偏高，因此一旦賣壓加速湧現，股價將有進一步下跌的空間。鎧俠股東貝恩資本公司出走，被一些投資人認為是半導體周期及鎧俠的漲勢可能正接近頂峰。
主要原因是投資人擔心AI帶動的記憶晶片漲勢已接近高點，市場開始質疑後續獲利能否持續加速，加上晶片股本就高度受景氣循環影響，導致獲利了結賣壓湧現。 一方面，分析師仍預估鎧俠未來1年的投資報酬率約129%，且東證指數10月調整成分股可能帶來被動資金；另一方面，散戶融資部位偏高，若賣壓加劇，股價仍可能續跌。 除了鎧俠自身漲多回檔，全球市場也在擔心龐大AI資本支出是否撐得起晶片股高估值，且費城半導體指數已明顯下挫，反映整體產業情緒轉趨保守。
精華 FAQ
主要原因是投資人擔心AI帶動的記憶晶片漲勢已接近高點，市場開始質疑後續獲利能否持續加速，加上晶片股本就高度受景氣循環影響，導致獲利了結賣壓湧現。
一方面，分析師仍預估鎧俠未來1年的投資報酬率約129%，且東證指數10月調整成分股可能帶來被動資金；另一方面，散戶融資部位偏高，若賣壓加劇，股價仍可能續跌。
除了鎧俠自身漲多回檔，全球市場也在擔心龐大AI資本支出是否撐得起晶片股高估值，且費城半導體指數已明顯下挫，反映整體產業情緒轉趨保守。
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