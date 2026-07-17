鎧俠市值短短1個月內腰斬 且融資部位偏高

日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從前波頂峰腰斬。路透

日本 記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從頂峰腰斬，主因投資人擔心人工智慧（AI）帶動的記憶晶片漲勢已走過了頭。

與6月時的頂峰相比，鎧俠總市值已萎縮52%，市值蒸發近31兆日圓（1,900億美元）。6月時鎧俠股價比年初大漲逾600%，取代豐田汽車成為日本市值最高的公司，但現在已降為日本市值第四大的上市公司。

大和證券策略長坪井裕豪表示，「晶片產業對景氣循環相當脆弱，我們之前曾多次見到這種情況」。中國大陸的晶片生產廠商愈來愈受到重視，且投資人開始思考全球記憶晶片價格漲勢可能將開始趨於平靜，「這使投資人更難預期業者的獲利成長將進一步加速，且短線投資人可能急於趁現在就獲利了結」。

全球投資人質疑龐大的AI資本支出能否支撐晶片業者的超高股價，因此更密切注意全球晶片廠商的動向。周四費城半導體指數大跌逾4%，主因投資人擔憂台積電 的AI投資可能影響未來的堅實展望。

分析師仍看漲鎧俠，預料未來一年的投資報酬率約129%；而且東證指數將於10月改變成分股，可能引發被動式資金流入鎧俠。但日本散戶投資人對鎧俠的融資比率偏高，因此一旦賣壓加速湧現，股價將有進一步下跌的空間。鎧俠股東貝恩資本公司出走，被一些投資人認為是半導體周期及鎧俠的漲勢可能正接近頂峰。