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美股早盤／布蘭特油價破85美元 晶片股回檔 費半摔2%

編譯陳苓／綜合外電
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美股16日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股16日早盤四大指數漲跌互見。路透

台積電的亮眼財報未能抵銷AI憂慮，晶片股賣壓再起，此時布蘭特油價又升破每桶85美元，美股16日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，史坦普500指數挫0.2%，那斯達克指數挫0.6%，費城半導體指數挫2%。

輝達走低2%、台積電ADR走低2%。超微（AMD）、英特爾、美光也挫低。

投資人憂慮資料中心過度建設，也不確定上兆美元投資能否帶來高額報酬，擔心科技股漲過頭了。美國前四大AI業者，包括Meta和字母公司等，光是今年就預定支出7,250億美元。

分析師說，晶片股的未來方向，仍是美股最重要焦點，目前這個類股走勢出現明顯裂縫，外界關注不久後會強勢反彈，還是會出現警訊？

地緣政治風險升溫，也打壓風險胃納。消息人士透露，要是美國攻擊伊朗的電力設施，伊朗要求葉門的青年運動組織（又譯胡塞），做好準備封鎖紅海的輸油管道。市場擔心荷莫茲海峽和紅海會雙雙受阻，布蘭特油價升破85美元

美國上月汽油價格回檔，帶動零售銷售微幅提高。美國6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%。

另一方面，美國勞工部公布，上周（截至7月11日止）首次請領失業救濟金人數，意外減少8,000人至208,000人，少於經濟學家估計的217,000人，顯示就業市場維持穩健。

精華 FAQ

  • 主因是市場對AI題材的估值與回報出現疑慮，擔心資料中心過度建設、科技股漲過頭，即使台積電財報優於預期，也無法抵銷整體半導體類股的賣壓。

  • 道瓊工業指數早盤大致持平，史坦普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.6%，費城半導體指數則重挫2%，顯示科技與晶片股承受較大壓力。

  • 布蘭特油價升破85美元，反映市場擔心荷莫茲海峽與紅海運輸受阻，推升避險情緒；同時零售銷售與失業救濟數據顯示美國消費與就業仍具韌性。

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