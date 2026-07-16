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傳中企「月之暗面」將推新AI模型 挑戰Anthropic領先地位

編譯任中原／綜合外電
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傳出月之暗面公司（Moonshot）將公開大型語言模型（LLM），能力接近美國A...
傳出月之暗面公司（Moonshot）將公開大型語言模型（LLM），能力接近美國Anthropic的AI模型。路透

消息傳出，中國人工智慧（AI）新創企業月之暗面公司（Moonshot）將公開一種大型語言模型（LLM），能力接近美國Anthropic公司的AI模型，顯示雙方在頂尖AI領域的差距縮小。

熟悉此事的人士表示，月之暗面公司預訂日內將推出Kimi K3模型，有2-3兆參數。Anthropic並未公布AI模型的參數數目，但界猜測Opus 4.8模型擁有1.5-2兆參數。

Kimi K3模型預料效率將超過Opus 4.8，用戶可免費下載。不過能力可能低於Fable模型。

Kimi K3問世，將挑戰業界普遍認為中國AI在效率上落後美國8-12個月的共識。而且由於中國AI模型屬於開源式，將對Anthropic與OpenAI昂貴的封閉式模型構成挑戰。許多歐、美企業也改用便宜的中國AI模型，以節省開支。Anthropic將從9月起提高Opus 4.8模型的使用費50%，每百萬詞元收費3美元。

中國開源模型的費率比美國便宜得多。例如月之暗面公司K2.6模型，使用費率只有Anthropic Opus 4.8模型的三分之一左右。

精華 FAQ

  • 消息指出，月之暗面將推出Kimi K3大型語言模型，預訂日內公開，參數規模約2-3兆，目標是直接對標Anthropic的高階模型。

  • 報導稱Kimi K3預料效率將超過Opus 4.8，且可免費下載使用，這使它在成本與可及性上更具吸引力，也加大對封閉式模型的壓力。

  • 因為中國開源模型價格明顯較低，許多歐美企業已改用以節省成本；同時Anthropic還將漲價，讓月之暗面等中國模型更容易搶占市場。

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