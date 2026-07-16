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美6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

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美6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

編譯陳苓／綜合外電
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美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高。美聯社
美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高。美聯社

美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高，但表現仍符合預期。不過美股期指受累於晶片股頹勢下挫。

另一方面，美國勞工部公布，上周（截至7月11日止）首次請領失業救濟金人數，意外減少8,000人至208,000人，少於經濟學家估計的217,000人，顯示就業市場維持穩健。

美國商務部人口普查局16日公布，6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%。

6月全美汽油價格每加侖下跌約0.5美元，促使加油站消費縮水5.3%。但13項零售種類中，有七項提高，其中非實體店面零售商的銷售額攀揚1.9%，可能是受亞馬遜會員日帶動。其他非必須消費項目，如運動用品、電器家電商店等，銷售也走揚。

零售銷售數據顯示，消費者開支持續保持韌性。上月汽油價格回檔，給予家庭喘息空間，得以添購非必須商品，另外，商家促銷也有助提振支出。

美國銀行的信用卡資料顯示，6月各收入族群的支出均增，低收入家庭尤其受惠於油價下滑。美銀並說，折扣服飾店和超市的消費提高，指出對價格敏感的消費者，尋找特惠與打折商品。

精華 FAQ

  • 美國6月零售銷售月增0.2%，和市場預期一致，但低於5月修正後的1%增幅。年增率則達6.7%，顯示消費雖放緩，整體仍維持成長動能。

  • 6月汽油價格每加侖約下跌0.5美元，使加油站消費減少5.3%，但消費者把省下的支出轉向其他品項，帶動非實體店面、運動用品與電器家電等銷售上升。

  • 上周首次請領失業救濟金人數降至208,000人，少於預估的217,000人，且較前值減少8,000人，代表美國勞動市場仍具韌性，並未出現明顯惡化。

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