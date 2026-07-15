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巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

編譯林聰毅／綜合外電
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「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很...
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

股神巴菲特再度批評當前股市投機風氣日熾，直指市場越來越受到短線交易主導，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」

巴菲特接受財經新聞網站CNBC訪問表示，在目前市場環境下，要找到價格合理、具長期價值的投資機會相當困難。他說，投資機會並非隨時都有，有時短時間內會出現大量機會，但更多時候，投資人可能花上數年才遇到一個值得出手的標的，因此耐心與紀律始終是成功投資的關鍵。

巴菲特今年5月出席波克夏（Berkshire Hathaway）股東大會時，就曾形容美國股市已成為「一座附設賭場的教堂」，並點名近年快速興起的當日到期選擇權（0DTE）交易，認為這類短線操作比較像是賭博，而非投資。

美股今年屢創歷史新高，即使面臨中東地緣政治緊張等不確定因素仍持續走強。但市場也出現不少質疑聲音，部分分析師認為，AI概念股熱潮推升市場投機氣氛，加上選擇權、槓桿ETF等交易工具盛行，以及散戶資金蜂擁而入記憶體大廠美光（Micron）等熱門個股，使市場風險逐步升高。

高齡95歲的巴菲特始終堅持價值投資理念。他認為，人性天生偏好投機，因此市場往往更容易吸引「賭徒」而非長期投資人，也讓真正值得投資的機會變得更加稀少。他提醒，唯有保持耐心、堅守紀律，才能在市場狂熱中找到真正具備長期價值的投資標的。

精華 FAQ

  • 他指出市場越來越被短線交易主導，許多投資人偏好快速下注而非長期持有，這種行為使股市更像賭場，難以反映企業的真正價值。

  • 他點名當日到期選擇權0DTE、槓桿ETF、AI概念股熱潮，以及散戶追逐熱門個股等現象，認為這些工具與風潮都在放大市場的投機性。

  • 他強調投資機會不是隨時都有，可能要等上數年才會出現值得出手的標的，因此投資人必須保持耐心、堅守紀律，才能在狂熱中找到真正有長期價值的機會。

巴菲特 股神 波克夏

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