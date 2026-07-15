美股早盤／科技股領漲 PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

在科技大廠帶頭下，美股15日早盤上漲，PPI數據比預期放緩也鼓勵市場情緒。 路透

在科技大廠帶領下，美股 15日早盤上漲，投資人也正在評估剛出爐的通膨數據，PPI數據再次顯示美國通膨降溫，另外還有一系列企業財報；PayPal則因傳出接到規模530億美元的併購提案而大漲。

道瓊工業指數15日早盤上漲290點，或0.5%；史坦普500和那斯達克 指數也分別各上漲約0.4%和0.7%；費城半導體指數跌1%；台積電ADR漲0.3%。

科技大廠股價支撐著早盤市場。特斯拉漲2%，亞馬遜、蘋果、微軟 和Alphabet分別各漲逾1%。SpaceX也漲近2%。

PayPal早盤則大漲13%，因路透引述知情人士報導，支付公司Stripe和私募基金Advent International已聯合向該公司提案，要以每股60.5美元價碼收購該公司，比PayPal 14日收盤價溢價約28%。

美國勞工統計局15日表示，6月生產者物價指數（PPI）意外月比下滑0.3%，未如市場所預期的持平。繼14日發布的消費者物價指數（CPI）數據後，再度顯示出美國通膨有放緩跡象，將降低市場對聯準會（Fed）短期內升息的預期。

據芝商所的FedWatch工具，市場目前預期Fed下次會議升息的可能性約為16%，比CPI報告前的近41%下滑。