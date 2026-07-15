ASML上修財測與產能…台灣拉貨升溫 2028年EUV擬擴產30%

荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）上季財報亮眼，且上修全年財測。路透

受惠於人工智慧（AI）需求強勁帶動晶片製造客戶積極下單，荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）上季財報亮眼，且上修全年財測，更將提高2027年的極紫外光微影設備（EUV）產能30%，2028年考慮再提高30%，激勵股價在阿姆斯特丹盤中漲逾3%。數據顯示，台灣上季在ASML的銷售占比提高。

ASML在15日公布，第2季淨利年比成長27.5%到29.2億歐元，每股純益7.59歐元，營收年增逾20%到93.3億歐元，都優於分析師預期。

ASML指出，上季共賣出86台新的微影系統，比去年同期多19台，EUV系統銷量為16台。在上季賣出的系統中，南韓占43%（低於第1季的45%），台灣占30%（高於第1季的23%），中國占14%（低於第1季的19%），美國占9%，日本占4%。

ASML也調升全年淨營收展望到430億-450億歐元（491.1億-513.9億美元），高於先前預估的360億-400億歐元區間，區間下限調高19%，上限提高12.5%，並且調升全年毛利率預測區間3個百分點，增至54%-56%。

執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，上調全年財測是因客戶需求提高，接單動能「極強」，今年起需要擴大產能需求，即便2027年的低數值孔徑（low NA） EUV產能已提高約30%，從約65台提高到約84台，2027年的EUV產能仍已幾乎全被訂光。

他說，「展望2028年，我們已從EUV客戶獲得大量訂單」，「強力邀請我們調查（2028年）再增產30%」的可能性，暗示2028年低數值孔徑EUV產能會再提高到110台。ASML的客戶包括台積電與三星電子等晶片製造大咖。

傅凱說，今年來自先進邏輯晶片的營收可望增長約25%，來自記憶體晶片的營收更將跳增75%，「AI相關投資與AI科技的持續進展，正帶動先進邏輯與記憶體晶片的需求，進一步強化半導體產業的成長展望」。

財務長達森（Roger Dassen）重申，今年中國客戶的營收占比將約20%。這個比率雖比過去幾年少了好幾個百分點，但由於ASML銷售成長，因此絕對金額提高。

達森表示，中國邏輯晶片製造商的需求強勁。他說，ASML的最新產能規劃，也納入考量全球首富馬斯克的Terrafab晶圓廠計畫，「我們正與所有客戶對話，我們了解…他們的建廠計畫狀況」，「Terrafab也是這些計畫的一部分」。

ASML訂單的能見度，也受惠於晶片製造商和客戶之間締結的長期供應協議，達森表示，設定最低價格與數量的長期合約，「是我們過去很少見到的協議，說明了供應緊俏預料將維持一段時間」。

分析師指出，儘管ASML明年的產能展望低於預期，但2028年的產能前景超乎預估。花旗集團（Citigroup）分析師團隊預期，由於需求強勁，ASML將進一步提高產能。